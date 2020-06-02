Встречи лидеров "нормандской четверки": Ермак обсудил с советником Меркель разблокирование проведения

Новости Украины:Андрей Ермак в пределах рабочего визита в Германию провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в пределах рабочего визита в Германию на встрече с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером заявил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита "Нормандской четверки" в Париже для разблокировки возможности проведения следующего саммита лидеров государств в Берлине, передает сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, во встрече с Яном Гекером также приняли участие заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква, советник Президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

"По мнению Андрея Ермака, два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле "все определенные на всех определенных", успешно проведены после Парижского саммита лидеров государств - участников Нормандского формата, - положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы. Но, по словам руководителя Офиса Президента Украины, для разблокировки дальнейших взаимных освобождений представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемых в ОРДЛО, а также в Крыму и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Андрей Ермак отметил важность прекращения обстрелов как базового условия для продвижения мирного процесса, отметили в Офисе.

В сообщении также отмечается, что собеседники обсудили сотрудничество Украины с Европейским Союзом.

Украинская сторона рассчитывает на поддержку со стороны Германии евроинтеграционных стремлений Украины во время предстоящего председательства ФРГ в Совете ЕС с 1 июля, отметил Андрей Ермак, добавили в Офисе.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во вторник, 2 июня, прибыли с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.