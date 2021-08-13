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В Киеве при попытке бегства из Украины задержали руководителя зерновой госкорпорации

В Киеве при попытке бегства из Украины задержали руководителя зерновой госкорпорации
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф Фото: МВД

В Киеве утром, 13 августа, при попытке бегства из Украины задержали руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" Андрея Власенко. Его подозревают в присвоении государственных средств.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Отмечается, что руководителя зерновой госкомпании задержали вместе с его сообщником в аэропорту "Жуляны" утром в пятницу, 13 августа.

Следователи сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся следственные действия.

Кроме того, подаются ходатайства в суд, чтобы выбрать подозреваемым меры пресечения.

По данным следствия, служащие Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины совершили растрату госимущества. Для этого они проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Кроме того, они заключили договоры страхования по завышенному страховому тарифу. Сумма убытков для госкомпании оценивается в более 57 миллионов долларов США.

Стоит отметить, что председателем правления ГПЗКУ с ноября 2020 является Андрей Власенко. До этого он был депутатом Николаевского облсовета от "Батькивщины" (2015-2020 годы) и параллельно возглавлял ГП "Укрликтравы" (2017-2020 годы).

В Киеве задержали Андрея Власенко

В Киеве задержали Андрея Власенко

Напомним, как сообщал "Телеграф", это далеко не первый случай разграбления бюджетных средств. Буквально 10 августа в Николаеве задержали восьмерых топ-чиновников, которые присвоили 27 миллионов гривен, которые должны были пойти на реконструкцию площади Соборной.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Арест, Госимущество, Растрата госсредств, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Андрей Власенко.
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