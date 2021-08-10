Убытков почти на 27 миллионов: топ-чиновники Николаева задержаны за хищение бюджетных средств (фото)

В Николаеве детективы НАБУ и прокуроры САП раскрыли масштабную схему хищения бюджетных средств, к которой были причастны топ-чиновники Николаевской области.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

В сообщении идет речь о коррупционной схеме организованной во время работ по реконструкции Соборной площади Николаева.

Отмечается, что к схеме причастны заместитель городского главы, первый заместитель директора одного из департаментов Николаевского горсовета, а также директора шестерых частных компаний, один из которых также является действующим депутатом Одесского горсовета.

В 2019 году указанные лица провели тендер на реконструкцию Соборной площади с заранее определенным победителем. Он провел работы по завышенным ценам, вследствие чего бюджет понес убытки в размере 26,8 миллионов гривен.

Всех восьмерых задержанных подозревают в хищении средств в особо крупных размерах (ч.5 ст. 191 УК Украины), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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