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Убытков почти на 27 миллионов: топ-чиновники Николаева задержаны за хищение бюджетных средств (фото)

Убытков почти на 27 миллионов: топ-чиновники Николаева задержаны за хищение бюджетных средств (фото)
Обновлено 21:47 Вт, 10 Август 2021 Телеграф Фото: НАБУ

В Николаеве детективы НАБУ и прокуроры САП раскрыли масштабную схему хищения бюджетных средств, к которой были причастны топ-чиновники Николаевской области. 

Об этом информирует пресс-служба НАБУ

В сообщении идет речь о коррупционной схеме организованной во время работ по реконструкции Соборной площади Николаева. 

Отмечается, что к схеме причастны заместитель городского главы, первый заместитель директора одного из департаментов Николаевского горсовета, а также директора шестерых частных компаний, один из которых также является действующим депутатом Одесского горсовета. 

В 2019 году указанные лица провели тендер на реконструкцию Соборной площади с заранее определенным победителем. Он провел работы по завышенным ценам, вследствие чего бюджет понес убытки в размере 26,8 миллионов гривен. 

Всех восьмерых задержанных подозревают в хищении средств в особо крупных размерах (ч.5 ст. 191 УК Украины), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Задержание чиновников Николаев

Задержание чиновников Николаев

Задержание чиновников Николаев

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Николаев, Коррупция, САП, НАБУ.
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