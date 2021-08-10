"Перспективы" и 30 тысяч рублей: СБУ обнародовала запись, как агент РФ вербует людей для "ЛНР"

СБУ разоблачила российских агентов, которые готовили теракты на территории Украины и угрозами вербовали народ служить в так называемой "ЛНР".

Так, по информации Службы безопасности, один из этих агентов - 27-летний житель Северодонецка по имени Ярослав с российским паспортом - вербовал украинцев, живущих в прифронтовой зоне, воевать. Причем, на войну он заманивал людей путем шантажа и угроз расправой над родными.

Впрочем, были и те, кому россиянин обещал "перспективы" на оккупированных территориях и зарплату от 30 000 рублей за слив информации о сотрудниках СБУ.

Запись одной из таких вербовок и обнародовали правоохранители.

По информации следствия, 29 июля Ярослав заминировал авто, которое принадлежит сотруднику СБУ в Луганской области. Впрочем, данный теракт удалось предотвратить, а всех причастных - идентифицировать.

Сейчас по данному факту продолжаются следственные действия.

Ранее "Телеграф" сообщал о раскрытии еще одного россиянина - 35-летнего подозреваемого в заказном убийстве в Одессе. По версии следствия, Роман Курбанов был сообщником киллера, расстрелявшего уроженца Азербайджана средь бела дня.