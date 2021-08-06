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Задержание членов "Нацкорпуса" в Харькове: СБУ обнародовала доказательства преступлений (видео)

Задержание членов "Нацкорпуса" в Харькове: СБУ обнародовала доказательства преступлений (видео)
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Харьковской области группа рекетиров "обкладывала данью" предпринимателей и занималась системным вымогательством. Позже в СМИ заявили, что те состояли в местной ячейке "Нацкорпуса". 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Отмечается, что злоумышленники регулярно угрожали предпринимателям физической расправой и уничтожала имущество. 

"Задокументировано, что в группировку входили лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий", - сказано в сообщении. 

В настоящее время задержаны восемь человек из состава группировки, СБУ занимается поисками других лиц, причастных к противоправной деятельности.  

Как сообщалось ранее, в Кропивницком СБУ накрыла масштабную схему финансирования группировок, действующих на неподконтрольных Украине территориях. 

А в Киеве сотрудники СБУ задержали вербовщицу террористической группировки ИГИЛ, которая искала наемников для участия в войне в Сирии. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СБУ, Харьков, Нацкорпус.
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