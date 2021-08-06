Задержание членов "Нацкорпуса" в Харькове: СБУ обнародовала доказательства преступлений (видео)

В Харьковской области группа рекетиров "обкладывала данью" предпринимателей и занималась системным вымогательством. Позже в СМИ заявили, что те состояли в местной ячейке "Нацкорпуса".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники регулярно угрожали предпринимателям физической расправой и уничтожала имущество.

"Задокументировано, что в группировку входили лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий", - сказано в сообщении.

В настоящее время задержаны восемь человек из состава группировки, СБУ занимается поисками других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось ранее, в Кропивницком СБУ накрыла масштабную схему финансирования группировок, действующих на неподконтрольных Украине территориях.

А в Киеве сотрудники СБУ задержали вербовщицу террористической группировки ИГИЛ, которая искала наемников для участия в войне в Сирии.