К заказному расстрелу мужчины в Одессе оказался причастен россиянин (фото)

Стали известны подробности дерзкого расстрела во дворе по ул. Маршала Малиновского в Одессе, в результате которого 3 августа был смертельно ранен 25-летний гражданин Азербайджана.

По информации облуправления полиции, если лицо стрелка - 27-летнего гражданина Грузии Ельмураза Мамедова - обнародовали сразу после нападения, то личность его сообщника была неизвестна.

Копам удалось установить, что второй участник заказного преступления - 35-летний уроженец Грузии, гражданин Российской Федерации Роман Курбанов.

В полиции говорят, что оба злоумышленника прибыли в Украину за две недели до планируемого убийства. У каждого была своя роль: Курбанов был водителем и наблюдал за обстановкой, а Мамедов - стрелком.

3 августа они прибыли во двор дома, в котором их жертва снимала квартиру, на приобретенном заранее Mercedes. После расстрела Мамедов вскочил в Mercedes и уехал с Курбановым на улицу Академика Филатова, где они бросили авто и разбежались каждый по своим тайниках.

Им обоим заочно объявили подозрение в умышленном убийстве, за которое в Украине иностранцам грозит пожизненное заключение. Продолжается розыск опасных преступников.

Напомним, погибшим оказался местный бизнесмен Лачин Мамедов, и в СМИ и соцсетях называли две основные версии событий. Согласно первой, погибший Мамедов якобы задолжал деньги предпринимателю с рынка "7 км", и ему дали 25 дней на возврат долга (по количеству лет возраста). Вторая версия - Мамедов был пострадавшим в деле о вымогательстве. Подозреваемыми были члены группировки Садика Мерзоева. Сам он находится в тюрьме. Мамедова могли "убрать", поскольку он не имел большого криминального опыта (несколько нетяжких преступлений) и заявил на них.