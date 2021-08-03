"Пытался убежать, но не успел": появилось видео момента расстрела мужчины в Одессе и фото киллера

В сеть выложили момент расстрела мужчины на улице Малиновского, 53 в Одессе.

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали местные Телеграмм-каналы.

На видео можно рассмотреть, как мужчина спокойно идет по двору, но тут же начинает убегать при виде человека с оружием. Тот делает несколько выстрелов, которые становятся фатальными. Увы, пострадавшего спасти не удалось.

Ранее в сети была информация о том, что полицейские ищут серебристый "Мерседес" с номерами "СВ 1413 КС". Впрочем, не исключено, что киллер, пытаясь оторваться от копов, пересел на другое авто такой же марки с номерами "ВН 9679 ОО".

Согласно неофициальной информации, это было заказное убийство. Подробности читайте на сайте "Телеграф" позже.

Как сообщалось ранее, в Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

В сети уже появились предположения, что его ликвидировали спецслужбы режима Александра Лукашенко.