Скачать
Вторник, 03.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Аренда жилья в Украине подорожает на треть: где рост цен ощутят больше всего
Аренда жилья в Украине подорожает на треть: где рост цен ощутят больше всего
Украинка Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинка Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Разумков отменил поездку на Донбасс из-за запрета нового командующего ВСУ
Разумков отменил поездку на Донбасс из-за запрета нового командующего ВСУ
Подводные камни транша на $2,7 млрд - чем Украина отплатит МВФ за крупный кредит
Подводные камни транша на $2,7 млрд - чем Украина отплатит МВФ за крупный кредит

"Пытался убежать, но не успел": появилось видео момента расстрела мужчины в Одессе и фото киллера

"Пытался убежать, но не успел": появилось видео момента расстрела мужчины в Одессе и фото киллера
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф

В сеть выложили момент расстрела мужчины на улице Малиновского, 53 в Одессе.

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали местные Телеграмм-каналы.

На видео можно рассмотреть, как мужчина спокойно идет по двору, но тут же начинает убегать при виде человека с оружием. Тот делает несколько выстрелов, которые становятся фатальными. Увы, пострадавшего спасти не удалось.

Ранее в сети была информация о том, что полицейские ищут серебристый "Мерседес" с номерами "СВ 1413 КС".  Впрочем, не исключено, что киллер, пытаясь оторваться от копов, пересел на другое авто такой же марки с номерами "ВН 9679 ОО".

Согласно неофициальной информации, это было заказное убийство. Подробности читайте на сайте "Телеграф" позже.

Как сообщалось ранее, в Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова

В сети уже появились предположения, что его ликвидировали спецслужбы режима Александра Лукашенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 796

Все по теме:

Одесса, Видео, Киллер, Момент расстрела.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
02 Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах
03 "Да хоть перепишите историю": Зеленский дал интервью на русском телеканале для неподконтрольных территорий Украины (видео)
04 На Россию обрушился смертельный ураган: уничтожены дома, пострадавших увозят на вертолетах (видео)
05 СБУ разоблачила группировку Кивы, нардеп ответил угрозами "б**дям в погонах" (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шишов не первый: самые громкие преступления в Украине, к которым могут быть причастны иностранные спецслужбы
Шишов не первый: самые громкие преступления в Украине, к которым могут быть причастны иностранные спецслужбы
Шишов не обращался по поводу возможной слежки за собой, говорят в полиции
Шишов не обращался по поводу возможной слежки за собой, говорят в полиции
Забил до смерти кирпичом, будучи пьяным: известна судьба подростка, который убил 6-летнюю девочку под Харьковом
Забил до смерти кирпичом, будучи пьяным: известна судьба подростка, который убил 6-летнюю девочку под Харьковом
&quot;А с Бастой так можно?&quot; Крымнашисту Филиппу Киркорову все же запретили въезд в Украину
"А с Бастой так можно?" Крымнашисту Филиппу Киркорову все же запретили въезд в Украину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь