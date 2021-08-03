Скачать
Вторник, 03.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Повлечет ли штамм "дельта" новый всплеск коронавируса в Украине? Что говорят врачи
Повлечет ли штамм "дельта" новый всплеск коронавируса в Украине? Что говорят врачи
Белоруса Виталия Шишова нашли повешенным в Киеве: что известно о последних днях жизни оппозиционера
Белоруса Виталия Шишова нашли повешенным в Киеве: что известно о последних днях жизни оппозиционера
Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах
Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах
На Россию обрушился смертельный ураган: уничтожены дома, пострадавших увозят на вертолетах (видео)
На Россию обрушился смертельный ураган: уничтожены дома, пострадавших увозят на вертолетах (видео)

Белоруса Виталия Шишова нашли повешенным в Киеве: что известно о последних днях жизни оппозиционера

Белоруса Виталия Шишова нашли повешенным в Киеве: что известно о последних днях жизни оппозиционера
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф

В Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. В полиции не исключают версию убийства, замаскированную под суицид, но полную информацию обещают предоставить только после опроса всех свидетелей и проведения экспертиз.

Что известно и Виталии Шишове, "Белорусском доме в Украине", а также о последних днях жизни белорусского оппозиционера - в материале "Телеграфа".

Последние события вокруг Виталия Шишова

Виталий Шишов - гражданин Беларуси, 1995 года рождения, который возглавил общественную организацию "Белорусский дом в Украине" для помощи белорусам, сбежавшим в Украину от режима Лукашенко.

Оппозиционер исчез 2 августа. По предварительным данным, Шишов вышел на утреннюю пробежку и с нее домой уже не вернулся. После этого начались его поиски.

По информации правозащитного центра "Весна", за некоторое время до этого Шишов заметил за собой слежку. А знакомые оппозиционера заявили, что к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.

В день исчезновения, сообщают правозащитники, с номера Виталия Шишова было сделано несколько так называемых "глухарей", после чего связь с ним оборвалась.

Во вторник, 3 августа, утром Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева, недалеко от места его проживания. При этом в телеграмм-канале "Белорусского дома в Украине" ранее отмечалось, что после исчезновения мужчины его знакомые "прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили".

"Белорусский дом в Украине"

Согласно официальной информации, "Белорусский дом в Украине" - это некоммерческая общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси, сбежавшим в Украину.

Как пишет белорусская служба "Радио Свобода", БДУ связано с Сергеем Коротких - гражданином Беларуси, который участвовал в боях на Донбассе и получил украинское гражданство. Также Сергей Коротких был участником неонацистских организаций Беларуси и России.

Что говорят соцсети Виталия Шишова

Стоит отметить, что информация на страницах Шишова в Facebook и Instagram обновлялась последний раз довольно давно.

Так, в Facebook Шишов сменил фотографию 29 августа 2020 года (практически год назад).

шишов виталий фейсбук

А в Instagram последний раз написал 6 февраля, опубликовав фотографию с марафона "За свободу" на мосту к Трухановому острову в Киеве.

шишов виталий инстаграм

При этом никаких упоминаний о деятельности Шишова на его страницах “Телеграф” не нашел. Возможно, это связано с настройками приватности, или же с тем, что сам Виталий не хотел этого афишировать.

Реакция "Белорусского дома" на смерть Шишова

В организации, которую Шишов возглавлял, заявили, что за ним велась слежка, о которой неоднократно сообщалось правоохранителям.

Также в БДУ уверены, что Шишова "ликвидировали".

"Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!", - написали представители организации в Telegram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 185

Все по теме:

Загадочное убийство, Беларусская оппозиция, Национальная полиция Киева, Виталий Шишов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
02 Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах
03 СБУ разоблачила группировку Кивы, нардеп ответил угрозами "б**дям в погонах" (фото, видео)
04 Германия не будет перекрывать "Северный поток-2", что бы там не начудила Россия: важная для Украины статья Bloomberg
05 Вышел на пробежку и исчез: в Киеве ищут пропавшего главу "Белорусского дома в Украине"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине скачок новых случаев COVID-19 после выходных: лидером заболеваемости стал Киев
В Украине скачок новых случаев COVID-19 после выходных: лидером заболеваемости стал Киев
Кола может сделать тест на ковид ложноположительным: ученые рассказали, что еще нельзя пить перед анализом
Кола может сделать тест на ковид ложноположительным: ученые рассказали, что еще нельзя пить перед анализом
Грозит пожизненное: СБУ передала в суд дело известного боевика-россиянина
Грозит пожизненное: СБУ передала в суд дело известного боевика-россиянина
Какой праздник 3 августа: народные приметы и запреты
Какой праздник 3 августа: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь