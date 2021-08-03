Белоруса Виталия Шишова нашли повешенным в Киеве: что известно о последних днях жизни оппозиционера

В Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. В полиции не исключают версию убийства, замаскированную под суицид, но полную информацию обещают предоставить только после опроса всех свидетелей и проведения экспертиз.

Что известно и Виталии Шишове, "Белорусском доме в Украине", а также о последних днях жизни белорусского оппозиционера - в материале "Телеграфа".

Последние события вокруг Виталия Шишова

Виталий Шишов - гражданин Беларуси, 1995 года рождения, который возглавил общественную организацию "Белорусский дом в Украине" для помощи белорусам, сбежавшим в Украину от режима Лукашенко.

Оппозиционер исчез 2 августа. По предварительным данным, Шишов вышел на утреннюю пробежку и с нее домой уже не вернулся. После этого начались его поиски.

По информации правозащитного центра "Весна", за некоторое время до этого Шишов заметил за собой слежку. А знакомые оппозиционера заявили, что к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.

В день исчезновения, сообщают правозащитники, с номера Виталия Шишова было сделано несколько так называемых "глухарей", после чего связь с ним оборвалась.

Во вторник, 3 августа, утром Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева, недалеко от места его проживания. При этом в телеграмм-канале "Белорусского дома в Украине" ранее отмечалось, что после исчезновения мужчины его знакомые "прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили".

"Белорусский дом в Украине"

Согласно официальной информации, "Белорусский дом в Украине" - это некоммерческая общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси, сбежавшим в Украину.

Как пишет белорусская служба "Радио Свобода", БДУ связано с Сергеем Коротких - гражданином Беларуси, который участвовал в боях на Донбассе и получил украинское гражданство. Также Сергей Коротких был участником неонацистских организаций Беларуси и России.

Что говорят соцсети Виталия Шишова

Стоит отметить, что информация на страницах Шишова в Facebook и Instagram обновлялась последний раз довольно давно.

Так, в Facebook Шишов сменил фотографию 29 августа 2020 года (практически год назад).

А в Instagram последний раз написал 6 февраля, опубликовав фотографию с марафона "За свободу" на мосту к Трухановому острову в Киеве.

При этом никаких упоминаний о деятельности Шишова на его страницах “Телеграф” не нашел. Возможно, это связано с настройками приватности, или же с тем, что сам Виталий не хотел этого афишировать.

Реакция "Белорусского дома" на смерть Шишова

В организации, которую Шишов возглавлял, заявили, что за ним велась слежка, о которой неоднократно сообщалось правоохранителям.

Также в БДУ уверены, что Шишова "ликвидировали".

"Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!", - написали представители организации в Telegram.