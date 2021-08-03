В киевском парке нашли повешенным оппозиционера из Беларуси Виталия Шишова: что говорят в полиции

В киевском парке нашли повешенным белорусского оппозиционера Виталия Шишова, который исчез накануне во время пробежки.

Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Сообщается, что тело Шишова обнаружили в одном из парков Киева недалеко от места его проживания. Полицейские изъяли телефон и личные вещи, которые нашли на месте происшествия.

Правоохранители не исключают версию убийства, замаскированную под суицид.

"Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид", - говорится в сообщении.

О полной картине произошедшего обещают сообщить после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Киеве исчез глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов.