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В киевском парке нашли повешенным оппозиционера из Беларуси Виталия Шишова: что говорят в полиции

В киевском парке нашли повешенным оппозиционера из Беларуси Виталия Шишова: что говорят в полиции
09:07 Сегодня Телеграф

В киевском парке нашли повешенным белорусского оппозиционера Виталия Шишова, который исчез накануне во время пробежки.

Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Сообщается, что тело Шишова обнаружили в одном из парков Киева недалеко от места его проживания. Полицейские изъяли телефон и личные вещи, которые нашли на месте происшествия.

Правоохранители не исключают версию убийства, замаскированную под суицид. 

"Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид", - говорится в сообщении.

О полной картине произошедшего обещают сообщить после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Киеве исчез глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов. 

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Беларусь, Беларусская оппозиция, Национальная полиция Киева, Виталий Шишов.
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