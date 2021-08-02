Вышел на пробежку и исчез: в Киеве ищут пропавшего главу "Белорусского дома в Украине"

В Киеве исчез глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов.

Об этом сообщает телеграм-канал БДУ.

В сообщении указано, что Шишов, предположительно, вышел на утреннюю пробежку и не вернулся.

Отмечается, что с его номера было сделано несколько "глухарей" - звонков с быстрым сбросом, но в настоящее время на его номер дозвонится невозможно.

"Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", - сообщает телеграм-канал.

Отмечается, что полиция и кинологи уже заняты поисками.

В канале отмечают, что в настоящее время нуждаются в любой информационной поддержке.

"Белорусский дом в Украине" является некоммерческой организацией, которая помогает белорусам, бежавшим из родной страны из-за репрессий режима Александра Лукашенко.

Как сообщалось ранее, власти Беларуси пытались насильно вывезти свою легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпийских игр в Токио из-за критики режима. Она запросила политическое убежище в Польше.

Вместе с тем, появилась информация, что ее муж и ребенок покинули Беларусь и сейчас находятся в Киеве.