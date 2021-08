От Лукашенко бегут спортсмены: легкоатлетка Тимановская попросила политического убежища в Польше

Спортсменка из Беларуси Кристина Тимановская, которую представители сборной страны пытались насильно вывести из Токио, попросила убежища в Польше.

Об этом сообщает Reuters.

Также СМИ сообщают, что Польша согласилась принять легкоатлетку, а ее семья выехала из Беларуси. Тимановская 2 августа прибыла c багажом в польское посольство в Токио.

Кристина Тимановская - белорусская легкоатлетка. Она критиковала руководство сборной за изменение дистанции, на которую заявили бегунью на Олимпиаде-2020 в Токио.

Девушка рассказала, что вместо эстафеты на 200 метров ее заявили на 400х4 не предупредив об изменениях.

Международный Олимпикский комитет уже вмешался в ситуацию.

The IOC and Tokyo 2020 have spoken to Krystsina Tsymanouskaya directly tonight. She is with the authorities at Haneda airport and is currently accompanied by a staff member of Tokyo 2020. She has told us that she feels safe. /1

— IOC MEDIA (@iocmedia) August 1, 2021