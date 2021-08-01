Белорусскую легкоатлетку Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио в Минск за критику своего руководства (фото, видео)

Легкоатлетку из Беларуси Кристину Тимановскую, которая должна была стартовать в забеге на 200 метров 2 августа, представители белорусской сборной насильно пытаются вывезти из Токио за критику в соцсетях.

Ее пост опубликовал в воскресенье, 1 августа, Telegram-канал "Baza".

Немного ранее легкоатлетка на своей странице в Instagram публично раскритиковала действия спортивных функционеров, которые, по мнению девушки, не могут нормально организовать работу сборной.