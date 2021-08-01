Белорусскую легкоатлетку Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио в Минск за критику своего руководства (фото, видео)

Легкоатлетку из Беларуси Кристину Тимановскую, которая должна была стартовать в забеге на 200 метров 2 августа, представители белорусской сборной насильно пытаются вывезти из Токио за критику в соцсетях.
Ее пост опубликовал в воскресенье, 1 августа, Telegram-канал "Baza".
Немного ранее легкоатлетка на своей странице в Instagram публично раскритиковала действия спортивных функционеров, которые, по мнению девушки, не могут нормально организовать работу сборной.
Тимановская возмутилась тем, что ее заявили на эстафету 4х400 м, хотя она всегда бегает 200 м.
При этом девушка отметила, что ее никто не предупредил о новой дистанции.
Позже спортсменка в соцсети более подробно объяснила, почему так резко-негативно отреагировала на решение функционеров касательно ее выступления на другой дистанци.
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Представители олимпийского комитета Беларуси заявили, что Тимановская не будет принимать участие в олимпиаде в связи из-за "психологического состояния".
Легкоатлетка заявила, что возмущена решением спортивных функционеров насильно вывезти ее в Беларусь и добавила, что собирается просить о помощи в посольстве Австрии в Токио. В инцидент также вмешалась японская полиция.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио.
Напоминаем, что украинский пловец Михаил Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио.