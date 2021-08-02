Скачать
Понедельник, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Олимпийскую медалистку Элину Свитолину торжественно встретили в Украине (эксклюзивные фото, видео)
Олимпийскую медалистку Элину Свитолину торжественно встретили в Украине (эксклюзивные фото, видео)
Во Львове сломавшееся из-за урагана дерево упало на парня и девушку - оба погибли на месте (фото)
Во Львове сломавшееся из-за урагана дерево упало на парня и девушку - оба погибли на месте (фото)
Россия готовится к суду с Украиной из-за Крыма - подробности
Россия готовится к суду с Украиной из-за Крыма - подробности
В двух областях Украины за сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19
В двух областях Украины за сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19

Олимпийскую медалистку Элину Свитолину торжественно встретили в Украине (эксклюзивные фото, видео)

Олимпийскую медалистку Элину Свитолину торжественно встретили в Украине (эксклюзивные фото, видео)
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф

Бронзовая медалистка Олимпиады-2020 в Токио Элина Свитолина вернулась в Украину. Спортсменка принесла стране первую олимпийскую медаль по теннису в истории независимой Украины. 

Встречали Свитолину в аэропорту "Борисполь" журналисты и болельщики. 

Элина Свитолина получила бронзовую медаль Олимпиады в одиночном женском разряде по теннису победив спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину. 

В "Борисполе" спортсменка принимала поздравления и многочисленные букеты. Свитолина отметила, что ей обидно из-за того что она не смогла побороться за золото или серебро, но для нее было важно завоевать медаль для сборной Украины. 

"Я всегда ставлю задачи самые высокие, поэтому сейчас обидно, но тот матч который сложился для меня был сложным, сложно представить что я стою с этой медалью здесь", — сказала теннисистка.  Также она рассказала, что чувствовала поддержку болельщиков со всей страны. 

Свитолина в Борисполе

Свитолина в Борисполе

Бронзовая медаль Олимпиады

Элина Свитолина

Элина Свитолина

медаль Свитолина

Интервью Свитолина

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Элина Свитолина - лучшая теннисистка Украины, в мировом рейтинге (WTA) она занимает шестую позицию. Впереди у спортсменки - серия турниров в США.

Элина Свитолина выиграла бронзовую медаль Олимпиады 31 июля, перед этим она уступила спортсменке из Чехии Марте Вондроушовой  и потеряла возможность побороться за золото.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 275

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Олимпиада-2020, Олимпиада в Токио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гигантскую яхту официально богатейшего россиянина заметили у берегов элитного средиземноморского курорта (фото, видео)
02 Дорожный конфликт на Трухановом: велосипедисты и женщина-таксист не поделили дорогу (видео)
03 Российские рокеры с песней о Путине продолжают покорять украинцев: видео с выступления на "Файном місті"
04 "Дети огня" взяли на себя ответственность за поджоги в Турции: кто они такие (видео)
05 В Нафтогазе рассказали, как можно снизить цены на газ для украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Турции выросло число погибших от пожара, огонь почти добрался до ТЕС и аэропорта Бодрум (фото, видео)
В Турции выросло число погибших от пожара, огонь почти добрался до ТЕС и аэропорта Бодрум (фото, видео)
СМИ разгоняют слухи о продаже Monobank россиянам: появилась реакция украинского банка
СМИ разгоняют слухи о продаже Monobank россиянам: появилась реакция украинского банка
Два сценария &quot;Дельты&quot; в Украине: власти озвучили пессимистический прогноз
Два сценария "Дельты" в Украине: власти озвучили пессимистический прогноз
&quot;Как у вас такие долбо*бы работают?: стало известно, кем работает мужчина, избивший танцора Нади Дорофеевой
"Как у вас такие долбо*бы работают?: стало известно, кем работает мужчина, избивший танцора Нади Дорофеевой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь