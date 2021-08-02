Олимпийскую медалистку Элину Свитолину торжественно встретили в Украине (эксклюзивные фото, видео)

Бронзовая медалистка Олимпиады-2020 в Токио Элина Свитолина вернулась в Украину. Спортсменка принесла стране первую олимпийскую медаль по теннису в истории независимой Украины.

Встречали Свитолину в аэропорту "Борисполь" журналисты и болельщики.

Элина Свитолина получила бронзовую медаль Олимпиады в одиночном женском разряде по теннису победив спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину.

В "Борисполе" спортсменка принимала поздравления и многочисленные букеты. Свитолина отметила, что ей обидно из-за того что она не смогла побороться за золото или серебро, но для нее было важно завоевать медаль для сборной Украины.

"Я всегда ставлю задачи самые высокие, поэтому сейчас обидно, но тот матч который сложился для меня был сложным, сложно представить что я стою с этой медалью здесь", — сказала теннисистка. Также она рассказала, что чувствовала поддержку болельщиков со всей страны.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Элина Свитолина - лучшая теннисистка Украины, в мировом рейтинге (WTA) она занимает шестую позицию. Впереди у спортсменки - серия турниров в США.

Элина Свитолина выиграла бронзовую медаль Олимпиады 31 июля, перед этим она уступила спортсменке из Чехии Марте Вондроушовой и потеряла возможность побороться за золото.