Семья белорусской легкоатлетки Тимановской выехала в Украину: что произошло

Муж бегуньи Кристины Тимановской, легкоатлетки, которую пытались насильно увезти из Токио, Арсений Зданевич находится в Киеве. Вероятно - вместе с ребенком.

Об этом сообщает Спорт-экспересс.

Зданевич в комментарии подтвердил нахождение в столице Украины, но подробностей не сообщал. Также стало известно, что Тимановской предоставят убежище в Польше. Об это сообщил замглавы Министерства иностранных дел Польши Мартин Пшидач. Также ей предложили продолжить спортивную карьеру.

Poland is ready to help Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlete ordered by the Lukashenka regime to return form Olympic Games to Minsk. She was offered a humanitarian visa and is free to pursue her sporting career in Poland if she so chooses.