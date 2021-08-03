В Одессе расстреляли человека в жилом квартале: в сети говорят о заказном убийстве (фото)

В Одессе на улице Малиновского, 53 посреди жилого района неизвестные открыли стрельбу по мужчине.

Информация об этом появилась в телеграм-канале "Новости Одесса".

По его информации, полицейские ищут серебристый "Мерседес" с номерами "СВ 1413 КС".

"Стреляли предположительно с автомата, потерпевший ранен, по неофициальной информации — заказное убийство", - написали там, добавив, что позже пострадавший скончался.

В полиции же сообщили, что пострадавшего госпитализировали с ранениями.

В городе введен план "Сирена". Правоохранители попросили всех, кому известны детали происшествия обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить на номер "102".

Как сообщалось ранее, в Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

В сети уже появились предположения, что его ликвидировали спецслужбы режима Александра Лукашенко.