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В Одессе расстреляли человека в жилом квартале: в сети говорят о заказном убийстве (фото)

В Одессе расстреляли человека в жилом квартале: в сети говорят о заказном убийстве (фото)
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Одессе на улице Малиновского, 53 посреди жилого района неизвестные открыли стрельбу по мужчине. 

Информация об этом появилась в телеграм-канале "Новости Одесса". 

По его информации, полицейские ищут серебристый "Мерседес" с номерами "СВ 1413 КС".  

"Стреляли предположительно с автомата, потерпевший ранен, по неофициальной информации — заказное убийство", - написали там, добавив, что позже пострадавший скончался. 

В полиции же сообщили, что пострадавшего госпитализировали с ранениями. 

В городе введен план "Сирена". Правоохранители попросили всех, кому известны детали происшествия обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить на номер "102". 

Как сообщалось ранее, в Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова

В сети уже появились предположения, что его ликвидировали спецслужбы режима Александра Лукашенко.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесса, Полиция, Стрельба.
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