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Монастырский зачищает МВД от людей Авакова, но вскоре и сам может потерять кресло министра - источники

Монастырский зачищает МВД от людей Авакова, но вскоре и сам может потерять кресло министра - источники
Обновлено 20:41 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, заменивший в средине июля 2021 года на этом посту Арсена Авакова, может продержаться на своей должности совсем недолго, хотя сейчас активно работает над "зачисткой" квоты бывшего министра.

Об этом в четверг, 12 августа, рассказали "Телеграфу" источники, знакомые с ситуацией.

Вероятно, что в Офисе президента будут рассматривать вариант отставки правительства в полном составе, ведь сейчас есть и информация, что осенью там планируют обновить Кабинет министров.

По данным "Телеграфа", в Офисе президента хотят лишить должностей министра юстиции Дениса Малюську и министра культуры Александра Ткаченко. 

Соответственно, можно предполагать, что в случае полного обновления Кабмина, Монастырский, выполнив свои задачи, также уйдет с должности.

Несмотря на это, сейчас в Офисе президента "нарезают" задачи для нового министра МВД, при полном попустительстве которого осуществляется ряд увольнений персоналий, назначенных еще по квоте Авакова.

Иллюстрацией к этому стал, например, уход с ключевых позиций близких к экс-министру людей - уволился очень приближенный к Авакову чин – начальник Главного управления Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко. Близкие к бывшему министру внутренних дел люди говорят, что это далеко не последняя отставка. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Слуге народа" рассказали о планах нового главы МВД Монастырского.

Эксперты  о назначении Монастырского в МВД говорят, что "рулить" будут глава ОПУ Андрей Ермак и замруководителя Офиса президента Олег Татаров.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

МВД, Арсен Аваков, Денис Монастырский, Офис президента Украины.
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