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Новым главой полиции Киева назначен Иван Выговский

Новым главой полиции Киева назначен Иван Выговский
12:55 Сегодня Телеграф Національна поліція

После ухода с поста Андрея Крищенко, столичную полицию возглавит Иван Выговский. Его уже представили подчиненным. 

Об этом сообщает РБК-Украина. 

Vygivskiy

(Фото: Национальная полиция)

Иван Михайлович Выговский с 2020 года возглавляет полицию в Полтавской области, полковник полиции. Ранее, с 2016 года правоохранитель возглавлял следственное управление ГУНП  и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.

До этого год в 2015-2016 гг.  возглавлял Очаковский отдел полиции ГУНП в Николаевской области. 

Именно в Очакове он начал свой путь в правоохранительных органах в 1999 году,  на должности следователя горрайонного отдела УМВД Украины.

В 2003 году получил профильное образование в Национальном университете внутренних дел Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что после увольнения Антона Геращенко с поста замминистра МВД в Кабмине прошел ряд новых назначений. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Киев, Новости Киева, Национальная полиция, Ивана Выговский.
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