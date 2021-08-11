Новым главой полиции Киева назначен Иван Выговский

После ухода с поста Андрея Крищенко, столичную полицию возглавит Иван Выговский. Его уже представили подчиненным.

Об этом сообщает РБК-Украина.

(Фото: Национальная полиция)

Иван Михайлович Выговский с 2020 года возглавляет полицию в Полтавской области, полковник полиции. Ранее, с 2016 года правоохранитель возглавлял следственное управление ГУНП и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.

До этого год в 2015-2016 гг. возглавлял Очаковский отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

Именно в Очакове он начал свой путь в правоохранительных органах в 1999 году, на должности следователя горрайонного отдела УМВД Украины.

В 2003 году получил профильное образование в Национальном университете внутренних дел Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что после увольнения Антона Геращенко с поста замминистра МВД в Кабмине прошел ряд новых назначений.