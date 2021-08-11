Начальник полиции Киева уходит в отставку - официальное заявление

Глава столичной Национальной полиции Андрей Крищенко официально уходит в отставку. Первые сообщения о планируемом им уходе появились еще 5 августа, но тогда пресс-служба полиции опровергла информацию.

Про свой рапорт Андрей Крищенко написал в Facebook.

Экс-глава полиции Киева поблагодарил коллег за более чем пять с половиной лет службы, отметив, что они "одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице".

Андрей Крищенко возглавлял полицию Киева с 2015 года. До этого он был замглавы Нацполиции Украины и был главой милиции Харькова.

Широкой общественности он стал известен в 2014 году, когда во время захвата боевиками "ДНР" Горловки будучи начальником милиции оборонял свой пост и сорвал российский флаг со здания управления.

Во время его службы на посту главы полиции столицы произошел ряд резонансных случаев, в частности перестрелка в Княжичах в ходе которой погибли пятеро правоохранителей, а также похищение младенца ради подмены.