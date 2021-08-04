Найем и Маляр вошли в правительство: Кабмин обзавелся новыми топ-чиновниками

Помимо увольнения замминистра МВД Антона Геращенко правительство 4 августа произвело еще несколько важных ротаций.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

Так, новыми кадрами пополнилось Министерство инфраструктуры, в котором первым заместителем стал Василий Шкураков, который до 2020 года был замминистра финансов. Также замами министра инфраструктуры стали экс-заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем и экономист Анатолий Комирной.

Должность замминистра обороны Украины отныне заняла юрист-криминолог Анна Маляр, которая на своей странице в "Фейсбуке" уже выразила благодарность за оказанное ей доверие.

"Профессионально темой стратегических коммуникаций в секторе безопасности и обороны я занимаюсь с тех пор, как началась война. Уже тогда стало очевидно, что Российская Федерация ведет ее как военными, так и невоенными методами, - пишет чиновник. - Следовательно, в кратчайшие сроки собралась команда украинских специалистов, в составе которой имею честь работать, и вместе с Академией СБУ разработали практический курс стратегических коммуникаций для сотрудников сектора безопасности и обороны".

Главой Государственной службы морского и речного транспорта Украины стал Виталий Киндратив, который ранее занимал должность генерального директора Департамента стратегического планирования и координации государственной политики в области транспорта в Министерстве инфраструктуры Украины. А Владислава Магалецкая по итогам конкурса продолжит возглавлять Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Напомним, что одна из самых обсуждаемых ротаций дня - увольнение Антона Геращенко с должности заместителя Министра внутренних дел Украины, которого сменили директор Департамента международного сотрудничества и евроинтеграции Мэри Акопян и руководитель секретариата комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Богдан Драпятый.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что советник бывшего главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк решил покинуть свой пост.