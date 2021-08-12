"В чужой Монастырь": долго ли удержится на посту сменщик Авакова

Перед уходом на традиционные летние каникулы, Верховная Рада успела проголосовать за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и назначить нового министра – экс-нардепа от "Слуг народа" Дениса Монастырского. Но, как говорят собеседники "Телеграфа", новый министр может носить статус технического, который, выполнив задачи, поставленные Офисом президента, уйдет в отставку. Это может произойти уже осенью, когда Офис президента планирует провести кадровые перестановки в правительстве.

Среди первоочередных задач Дениса Монастырского – зачистка ведомства от людей, аффилированных с Арсеном Аваковым. Это уже происходит – один за другим уходят с постов люди, связанные с экс-министром. Последний пример – в отставку ушел глава полиции Киева Андрей Крищенко, его место занял Иван Выговский.

Подробнее о ситуации в МВД и перспективах его нового руководителя – в материале "Телеграфа".

Новый министр Денис Монастырский стал фигурой компромиссной во всех смыслах. Во-первых, он был креатурой президента Владимира Зеленского. Именно Зеленский, как писало наше издание, предложил Монастырского на эту должность, хотя были и другие кандидаты. Кроме того, его назначение поддержали во фракции "Слуга народа".

"Денис очень неконфликтный, никто в нашей фракции не может сказать о нем ничего плохого", – говорит один из его уже бывших коллег.

При этом у Монастырского всегда была близость и к команде бывшего министра Авакова, так как он работал помощником его заместителя Антона Геращенко. Впрочем, как говорят собеседники "Телеграфа" в "Слуге народа", Монастырский не просто компромиссная фигура, но и техническая. Якобы, для полноценного руководства таким министерством, нужна более сильная рука, а вот новому министру поставили ряд конкретных задач, которые он должен выполнить.

Например, в планах монобольшинства – разбить МВД: отделить Нацгвардию и пограничников от полиции. Арсен Аваков долгое время выступал против такой идеи и даже угрожал Зеленскому своей отставкой в 2019 году. В Офисе президента переподчинение Нацгвардии назвали новому министру первоочередной задачей. Кому переподчинить – вопрос дискуссионный, говорят там, хотя и признают, что с 2019 года есть разработанный законопроект №1007, который отдает Нацгвардию в подчинение президенту. Более того, назначение главы Нацгвардии, согласно тексту законопроекта, будет осуществляться без какого-либо контроля со стороны парламента или Кабмина.

Как говорят "Телеграфу" нардепы в профильном комитете, первый шаг к этому Верховная Рада уже сделал: на следующий день после отставки Авакова Рада приняла закон о национальном сопротивлении, с поправкой нардепа Федора Вениславского о том, что "с наступлением особенного периода Нацгвардия для исполнения задач по обороне страны приводится в готовность к исполнению заданий по назначению и подчиняется главнокомандующему ВСУ". Правда, сам закон вступает в силу только 1 января и тут важная поправка про "особенный период". По словам нардепов, планируется еще одна законодательная инициатива, которая бы окончательно переподчиняла Нацгвардию президенту.

То же касается и пограничников. Источники в Госпогранслужбе сообщили, что на данный момент прямых разговоров об этом не идет, однако дали понять, что в ведомстве ожидают решения нового министра.

Ранее ряд депутатов выступали против подобных инициатив, говоря о том, что из "армии Авакова" Нацгвардия превратится в "армию Зеленского". Однако сейчас, с новым лояльным главой МВД, реализации этой идеи ничего не помешает. Отметим, что кандидатура нардепа и юриста "Квартала" Сергея Ионушеса, которому ранее прочили кресло генпрокурора, сейчас рассматривается на главу правоохранительного комитета. С таким лояльным руководством Комитета и Министерства, у Банковой точно не будет никаких предохранителей от принятия документа.

"Денис имел разговор с президентом. Ему в ОП поставили ряд задач, он бы вряд ли согласился в открытую на должность технического министра, у него слишком много стратегических задач", – комментирует один из нардепов-"слуг" "Телеграфу".

В то же время, в партии говорят, что, учитывая желание Офиса президента осенью обновить Кабмин, также рассматривается вариант отставки правительства в полном составе. По нашим данным, на выход хотят отправить министра юстиции Дениса Малюську и министра культуры Александра Ткаченко. В случае полного обновления Кабмина, может случиться так, что Монастырский, выполнив свои задачи, также уйдет с должности.

"В ОП привыкли всех обманывать и не держать слово, поэтому с ними очень сложно договариваться", – добавляет другой нардеп.

Так, например, Монастырский, несмотря на свое желание, не смог оставить на посту заместителя своего бывшего шефа Антона Геращенко. По словам собеседников, эту идею нового министра завернули в ОП.

"Сейчас будет разворачиваться процесс зачистки от людей Авакова всей структуры министерства, и Монастырский препятствовать этому не станет. Его брали не для этого, на нем видимая публичная часть, стратегии, законопроекты, дела по неугодным", – добавляет собеседник из числа нардепов.

Иллюстрацией к этому стал, например, уход близких к Авакову людей с ключевых позиций, уволился очень приближенный к Авакову чиновник –глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. И, как говорят, собеседники близкие к экс-министру, это далеко не последняя отставка. В регионах также будут "зачищать" квоту бывшего главы МВД. Все это будет происходить при полном попустительстве нового министра, которому "нарезают" задачи в ОП.

Правда, публично в "Слуге народа" уверяют, что Монастырский не собирается скоро уходить в отставку.

"Уверена, что Денис – не технический и не временный министр. Мы только недавно с ним виделись, и у него достаточно много планов касательно министерства и видение, как их реализовывать", – прокомментировала "Телеграфу" нардеп от "Слуги народа" и член профильного правоохранительного комитета Юлия Яцик.