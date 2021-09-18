Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка

Джерела розповіли "Телеграфу" про новий політичний проєкт ексглави МВС Арсена Авакова

До чергових парламентських виборів в Україні майже два роки, але ряд політиків почали готуватися до них вже зараз. В тому числі мова йде про так звану стару когорту й представників минулої влади. Почав збирати політичних соратників і колишній глава МВС Арсен Аваков. Серед ймовірних партнерів ексміністра під наступні вибори називають прізвища колишніх прем’єр-міністрів Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана. Детальніше про це в матеріалі "Телеграфа".

Конфлікт з ОП

Арсена Авакова Верховна Рада звільнила ще влітку — досить тихо і несподівано навіть для багатьох серйозних політичних гравців. Передувала звільненню особиста розмова з президентом Володимиром Зеленським. Хоча зараз в оточенні ексміністра кажуть, що він заздалегідь знав про плани Офісу президента.

"Він давно розумів, що його хочуть знімати. Якийсь час Зеленський прислухався до Авакова, вважав його старшим товаришем, а той користувався своїм впливом і спілкувався відповідно. Крім того, у Зеленського був страх перед Аваковим. Але поступово Зеленський політично зміцнів і думка про те, що міністра необхідно міняти вже не здавалася Зеленському такою неможливою. Остаточно Аваков все зрозумів, коли на своїй пресконференції президент показав журналістові листування з підозрюваною у справі Шеремета Яною Дугар. Це був сигнал йому. І не допоміг навіть Шефір (помічник президента Сергій Шефір — ред.), який був його головним лобістом в Зе-команді", — говорить джерело "Телеграфа", знайоме з ситуацією.

За словами ще одного співрозмовника в політикумі, на якийсь час Аваков пішов у небуття, виїхавши з України.

"Він заручився підтримкою американців, хоча сильно вписуватися за нього вони не стали, і поїхав. Єдине, що він просив — не чіпати главу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тому що це гроші. Офіс президента своєю чергою став виживати з МВС людей Авакова, а також, людей близького до нього Сергія Чеботаря (заступник міністра внутрішніх справ при Авакові — ред.)", — коментує джерело "Телеграфа".

Про те, як влада вирішила "зачищати" людей Авакова в різних структурах "Телеграф" писав раніше. Зокрема, про ситуацію в Харкові, де всіх близьких до міністра людей стали відсувати від управління містом. Одну з головних ролей у цьому процесі відіграє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Час повертатися

Але в політичному небутті Арсен Аваков перебував недовго. Вперше на публіці після своєї відставки він з’явився на форумі YES, який проходив в Києві на минулих вихідних. Відповідаючи на питання журналістів, він заявив, що збирається жити й працювати в Україні. Але чим конкретно буде займатися — не відповів.

Також він опублікував спільне фото про з Гройсманом і Яценюком.

Через кілька днів він також опублікував критичний пост на адресу позаштатного радника Глави ОП Андрія Єрмака Олексія Арестовича, і порадив Офісу президента його звільнити. Після цієї заяви багато хто заговорив про те, що ексміністр шукає можливість повернутися в публічну політику. І як кажуть співрозмовники "Телеграфа", це правда.

"Аваков і не збирався йти з політики. Просто, на якийсь час, скажімо так, була розмова в ОП, що він не буде "світитися", — розповів один з нардепів не під запис.

Зараз Аваков збирає навколо себе політичних однодумців, серед яких і Гройсман з Яценюком. Крім того, за словами одного з джерел, Аваков розмовляв з приводу співпраці з Юлією Тимошенко.

"У них хороший зв'язок. Але Юлю зараз взяли на гачок через ситуацію із зерновою корпорацією, бо там безпосередньо можна вийти на зятя ЮВТ (в серпні при спробі покинути Україну було затримано керівника «Державної продовольчо-зернової корпорації», підозрюваного в розтраті на десятки мільйонів доларів — ред.). Після цієї ситуації вона спочатку обійшла глав усіх фракцій і сказала, що йде в жорстку опозицію. А пізніше проголосувала, наприклад, за ухвалення низки питань, ініційованих Зе-командою. Тому їй зараз не особливо хочеться світитися в будь-яких проєктах, в тому числі Авакова — він для ОП зараз як "червона ганчірка", — говорить співрозмовник видання.

За його словами, зараз Аваков дійсно роздумує про те, щоб зібрати партію умовних патріотів, де будуть як нові особи, близькі до військово-патріотичного руху, так і представники старої команди "Народного фронту".

"Він регулярно зустрічається з Яценюком і Гройсманом. У останнього залишилася партійна структура в регіонах. Зараз він збирає в регіонах місцевих "феодалів", які могли б його підтримати. Наприклад, в Івано-Франківській області, де він був з візитом разом з рештою соратників, його підтримує колишній глава ОДА. Там Гройсман не витрачає нічого на свою кампанію — все це роблять місцеві осередки. Плюс у нього є ресурс Рината Ахметова і його каналу "Україна 24". Ахметов його підтримує. Якийсь час Гройсмана думали об’єднувати зі Смешко, але незабаром відмовилися від цієї ідеї", — коментує не під запис один з українських політиків.

Поки і Гройсман, і Яценюк, і Аваков розглядають похід під одним прапором, однак співрозмовники "Телеграфа" не виключать, що під вибори ситуація зміниться.

"Гройсман зараз не хоче псувати відносини з Офісом президента, які й раніше були не дуже хороші. Похід з Аваковим автоматично означатиме конфлікт з Банковою, — говорить джерело. — Участь Яценюка в будь-якому політичному проєкті також дасть мінус в рейтинг. А це значить, що вигідніше йти самостійно. Тим більше, що Гройсману є куди розширювати свій електорат".

"Телеграф" звернувся за коментарем до пресслужб політиків, і запитав про їх можливе об’єднання. У пресслужбі Володимира Гройсмана заявили, що "їм нічого про це невідомо".

Політик, близький до Авакова, не під запис прокоментував, що патріотично налаштована електоральна ніша в Україні вакантна і саме на неї буде претендувати колишній міністр та його новий проєкт.