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В "Слуге народа" заговорили о новом назначении Авакова, но есть несколько "но"

В "Слуге народа" заговорили о новом назначении Авакова, но есть несколько "но"
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Арсен Аваков (фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Осенью 2021 года Арсен Аваков, который только на днях ушел с поста министра внутренних дел Украины, может вернуться в Кабмин.

С таким заявлением накануне отличился глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, есть предложение снова увидеть Авакова в правительстве в "какой-то ипостаси" осенью, но стороны еще не решили этот вопрос.

Арахамия считает, что экс-главе МВД нужно идти на повышение, например, до вице-премьера, в то время как на кресло министра обороны он вряд ли согласится. Также глава правящей фракции сомневается, что в Раде найдутся голоса для назначения Авакова премьер-министром.

Аваков ответил, собирается ли он идти в мэры Харькова (фото)

Стоит учитывать, что на данный момент парламент закрывает сессию и уходит на каникулы, ввиду чего перестановки во власти возможны только после возобновления работы осенью.

Как говорят источники "Телеграфа", с началом новой сессии в Кабмине пройдет волна отставок, которая может смести многих, включая премьера Дениса Шмыгаля. Захочет ли после этого сам Аваков вернуться в правительство - неизвестно.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Кабинет Министров, Арсен Аваков, Назначение, Давид Арахамия.
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