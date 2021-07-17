В "Слуге народа" заговорили о новом назначении Авакова, но есть несколько "но"

Осенью 2021 года Арсен Аваков, который только на днях ушел с поста министра внутренних дел Украины, может вернуться в Кабмин.

С таким заявлением накануне отличился глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, есть предложение снова увидеть Авакова в правительстве в "какой-то ипостаси" осенью, но стороны еще не решили этот вопрос.

Арахамия считает, что экс-главе МВД нужно идти на повышение, например, до вице-премьера, в то время как на кресло министра обороны он вряд ли согласится. Также глава правящей фракции сомневается, что в Раде найдутся голоса для назначения Авакова премьер-министром.

Стоит учитывать, что на данный момент парламент закрывает сессию и уходит на каникулы, ввиду чего перестановки во власти возможны только после возобновления работы осенью.

Как говорят источники "Телеграфа", с началом новой сессии в Кабмине пройдет волна отставок, которая может смести многих, включая премьера Дениса Шмыгаля. Захочет ли после этого сам Аваков вернуться в правительство - неизвестно.