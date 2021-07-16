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Уйти чтобы вернуться: у Авакова появился хороший вариант продолжения карьеры в правительстве

Уйти чтобы вернуться: у Авакова появился хороший вариант продолжения карьеры в правительстве
Обновлено 22:54 Пт, 16 Июль 2021 Телеграф Фото: Твиттер

В "Слуге народа" не исключают, что бывший глава МВД Арсен Аваков вернется в Кабмин. 

Об этом заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия в эфире "Украина 24". 

По его словам, "существует предложение" увидеть Авакова в новой ипостаси уже осенью. 

"Он ведь опытный человек и такая опция существует. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре", - сказал он. 

Арахамия не уточнил, какую именно должность могут предложить Авакову, добавив, что пока ему ничего не предлагали. Однако он подчеркнул, что та не будет ниже министерской. 

Нардеп также намекнул, что в Кабмине есть "3-4 вице-премьера и это тоже опция". 

Впрочем окончательное решение будет все равно за Аваковым, сказал Арахамия. 

Как сообщалось ранее, 13 июля Аваков сообщил, что уходит в отставку.

Его решение было поддержано Радой 15 июля, а на следующий день парламент назначил на его место Дениса Монастырского

При этом, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Аваков является лучшим кандидатом на пост мэра Харькова. Сам экс-глава МВД позже ответил, собирается ли он идти в мэры

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Кабмин, Арсен Аваков, Давид Арахамия.
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