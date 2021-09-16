"А хто це?" Аваков сильно змінився після відходу з МВС (відео)

Арсен Аваков ділитися фотографіями з відпочинку і красивих місць.

Арсен Аваков "помолодшав" після відпустки і відпочинку від робочих буднів в Міністерстві внутрішніх справи.

Це відзначили підписники ексміністра під новим відео, яке він опублікував в Instagram.

Аваков знятий серед квітів і листя, своїм читачам він побажав доброго ранку і поставив хештег "оптиміст".

Відзначимо, що зміни у зовнішності Авакова після звільнення говорять і під іншими його фотографіями і відео, а також в інших соцмережах.

Коментарі в соцмережах Авакова

За інформацією "Телеграфа", Аваков після відставки планує власний політичний проєкт з низкою колишніх топ-чиновників. Для цього йому необхідно сформувати новий образ. Першим актом у всій цій історії став випад на адресу радника глави ОП Олексія Арестовича — днями Аваков відкопав відео чотирирічної давності, в якому Арестович називає АТО "курортом для чоловіків". Відео оперативно завірусилось в мережі.

Відзначимо, що днями також було опубліковано розслідування Бігус.інфо про Авакова і його бізнес.

Детальніше про плани ексміністра читайте на "Телеграфі" найближчими днями.