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"А хто це?" Аваков сильно змінився після відходу з МВС (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Зміни явні.
Зміни явні.

Арсен Аваков ділитися фотографіями з відпочинку і красивих місць.

Арсен Аваков "помолодшав" після відпустки і відпочинку від робочих буднів в Міністерстві внутрішніх справи.

Це відзначили підписники ексміністра під новим відео, яке він опублікував в Instagram.

Аваков знятий серед квітів і листя, своїм читачам він побажав доброго ранку і поставив хештег "оптиміст".

Відзначимо, що зміни у зовнішності Авакова після звільнення говорять і під іншими його фотографіями і відео, а також в інших соцмережах.

Коментарі в соцмережах Авакова
Коментарі в соцмережах Авакова

За інформацією "Телеграфа", Аваков після відставки планує власний політичний проєкт з низкою колишніх топ-чиновників. Для цього йому необхідно сформувати новий образ. Першим актом у всій цій історії став випад на адресу радника глави ОП Олексія Арестовича — днями Аваков відкопав відео чотирирічної давності, в якому Арестович називає АТО "курортом для чоловіків". Відео оперативно завірусилось в мережі.

Відзначимо, що днями також було опубліковано розслідування Бігус.інфо про Авакова і його бізнес.

Детальніше про плани ексміністра читайте на "Телеграфі" найближчими днями.

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