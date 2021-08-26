Поки в Україні дощ і холод Аваков публікує "спекотні" фото з моря.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який раніше "засвітився" в відданих шанувальниках російської примадонни Алли Пугачової, "обурений" негодою в Києві і закінченням літа.

На своїй сторінці в Інстаграм Аваков опублікував "відпускний" знімок, на якому зображений блакитний океан. А в підпису зазначив, що дуже хотів би ще теплої і сонячної погоди.

"А так хотілося ще поніжитися на сонечку, чи не так?" — прокоментував фото ексміністр МВС України.

У коментарях підписники відзначили, що йому нема чого "переживати", адже сонце ще має побалувати українців своїм теплом.

Раніше, "Телеграф" писав, що ексглава Офісу президента Андрій Богдан опублікував на своїй сторінці в соцмережі романтичний знімок, яким розпалив своїх підписників позмагатися в дотепності.