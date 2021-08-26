"Так хотелось еще понежиться": Аваков "отпускным" фото спровоцировал споры среди подписчиков

Пока в Украине дождь и холод Аваков публикует "жаркие" фото с моря.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее "засветился" в преданных поклонниках российской примадонны Аллы Пугачевой, "возмущен" непогодой в Киеве и окончанием лета.

На своей странице в Инстаграм Аваков опубликовал "отпускной" снимок, на котором изображен лазурный океан. А в подписи отметил, что очень хотел бы еще теплой и солнечной погоды.

"А так хотелось еще понежится на солнышке, не правда ли?" — прокомментировал фото экс-министр МВД Украины.

В комментариях подписчики отметили, что ему нечего "переживать", ведь солнце еще должно побаловать украинцев своим теплом.

Ранее, "Телеграф" писал, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал на своей странице в соцсети романтический снимок, которым раззадорил своих подписчиков посоревноваться в остроумии.