Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан раздразнил подписчиков романтическим фото с Ибицы.

На своей странице в Facebook Богдан запостил снимок одинокого парусника.

"Белеет парус одинокий. В тумане моря голубом", - загадочно подписал снимок Богдан.



В комментариях пользователи начали упражняться в остроумии, смеясь с романтичного поста экс-главы ОП.

"Чем ближе к кипишу в стране, тем у нас романтичней посты", "Что ищет он в краю далеком. Что бросил он в краю родном", "Романтик", - написали подписчики.

Ранее Андрей Богдан смутил своим поведением на интервью у Собчак. Люди иронизировали, какое должно быть образование у Богдана, если он не может грамотно построить свою речь.