"Похож на поросенка и крутится как уж на сковородке": Богдан смутил поведением у Собчак (фото и видео)

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан попал в скандал из-за внешнего вида и манер во время интерью.
Запись опубликовала скандальная журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале.
Первой на это интервью отреагировала украинская журналистка Наталья Влащенко. В своем Телеграм-канале она с юмором отметила, что Богдан и Собчак вдвоем смотрятся как "Петька и Анька-пулеметчица".
Другие пользователи сети также не остались в стороне и поделились своими комментариями по данному поводу.
Пользователи иронизировали, касательно внешнего вида Богдана.
Другие же комментаторы сравнили его манеру речи с поросенком.
Люди иронизировали, какое должно быть образование у Богдана, если он не может грамотно построить свою речь.
Некоторые пользователи сравнили его с героем сказки "Колобок".
Видео скандального интервью Андрея Богдана:
Читайте также в материале "Телеграфа": Андрей Богдан подколол спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.