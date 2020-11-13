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"Нарушаете протокол!": Богдан подколол Разумкова из-за Феофании

"Нарушаете протокол!": Богдан подколол Разумкова из-за Феофании
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Заразившийся коронавирусом спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о самоизоляции и нарвался на подкол бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. 

Соответствующий пост размещен в Facebook Разумкова. 

"Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений. Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк сделают все, чтобы Парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции", - написал он. 

В свою очередь, Богдан едко подколол спикера Рады и его заместителя Руслана Стефанчука. 

"Как так дома? С женой? Вы нарушаете протокол! Надо вам вместе с Стефанчуком лечь в Феофанию", - написал Богдан. 

Как сообщалось ранее, 12 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак отправились на лечение в больницу "Феофания". 

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Все по теме:

Коронавирус, Андрей Богдан, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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