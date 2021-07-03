Андрей Богдан "засветился" в компании знойной брюнетки: кто она (фото)

Бывший глава ОП Андрей Богдан после того, как развелся с Анной Богдан, недолго ходил свободным. В его сердце уже около трех месяцев живет модель и блогер Карина Тищенко.

Об этом сообщает "Страна".

У девушки в фотоблоге Instagram около 50 тысяч подписчиков. Там она фигурирует под ником @vot_nah.

"Она девушка видная, на нее много кто положил глаз", - рассказал изданию источник из окружения Богдана.

Девушка живет в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки", что по данным источника "Страны", "уже показатель статуса".

Отметим, что Богдана и Тищенко вместе уже видели на нескольких мероприятиях вместе. В частности, в Анталье (Турция) пара была на тусовке в 5-звездочном отеле Titanic Mardan Palacе. Это показ мод Ocean fashion show, где демонстрировали одежду малоизвестных украинских брендов.

Как сообщал "Телеграф", экс-супруга Андрея Богдана, Анна Богдан стала победительницей 11-го сезона популярного проекта "Холостяк" и избранницей главного героя реалити - Михаила Заливако.