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Андрей Богдан "засветился" в компании знойной брюнетки: кто она (фото)

Андрей Богдан "засветился" в компании знойной брюнетки: кто она (фото)
10:18 Сегодня Телеграф

Бывший глава ОП Андрей Богдан после того, как развелся с Анной Богдан, недолго ходил свободным. В его сердце уже около трех месяцев живет модель и блогер Карина Тищенко.

Об этом сообщает "Страна".

У девушки в фотоблоге Instagram около 50 тысяч подписчиков. Там она фигурирует под ником @vot_nah.

"Она девушка видная, на нее много кто положил глаз", - рассказал изданию источник из окружения Богдана.

Блогер Карина Тищенко

Девушка живет в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки", что по данным источника "Страны", "уже показатель статуса".

Блогер Карина Тищенко

Отметим, что Богдана и Тищенко вместе уже видели на нескольких мероприятиях вместе. В частности, в Анталье (Турция) пара была на тусовке в 5-звездочном отеле Titanic Mardan Palacе. Это показ мод Ocean fashion show, где демонстрировали одежду малоизвестных украинских брендов.

Как сообщал "Телеграф", экс-супруга Андрея Богдана, Анна Богдан стала победительницей 11-го сезона популярного проекта "Холостяк" и избранницей главного героя реалити - Михаила Заливако.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 144

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Фото, Андрей Богдан, Карина Тищенко.
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