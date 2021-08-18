Самый преданный поклонник: Аваков мгновенно лайкнул новое фото Пугачевой
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 138
Судя по всему, экс-министр МВД Украины Арсен Аваков пристально следит за жизнью примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась с поклонниками новым фото. Примечательно, что одним из самых преданных ее фанатов оказался бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который мгновенно лайкнул публикацию.
Свежий снимок Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram.
На нем она крупным планом показала свое лицо. Артистка не стала наносить макияж и показала морщинки и несовершенства кожи.
"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!!", — прокомментировала она фото юморным стишком.
Интересно, что одним из первых на публикацию отреагировал экс-министр внутренних дел Украины Арсений Аваков, который поставил под фото лайк сразу, как только была опубликована фотография.
Отметим, что политическую ситуацию вокруг России и Украины Алла Пугачева никогда открыто не комментировала. С момента оккупации Крыма – на полуострове она замечена не была.
Муж Пугачевой – юморист Максим Галкин посетил оккупированный Крым в июне 2014 (на "День России"), а также в 2015 году. Находится в базе сайта "Миротворец".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-