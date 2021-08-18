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Самый преданный поклонник: Аваков мгновенно лайкнул новое фото Пугачевой

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Самый преданный поклонник: Аваков мгновенно лайкнул новое фото Пугачевой Новость обновлена 18 августа 2021, 12:29
Алла Пугачева показала лицо без макияжа

Судя по всему, экс-министр МВД Украины Арсен Аваков пристально следит за жизнью примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась с поклонниками новым фото. Примечательно, что одним из самых преданных ее фанатов оказался бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который мгновенно лайкнул публикацию.

Свежий снимок Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram.

На нем она крупным планом показала свое лицо. Артистка не стала наносить макияж и показала морщинки и несовершенства кожи.

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!!", — прокомментировала она фото юморным стишком.

Интересно, что одним из первых на публикацию отреагировал экс-министр внутренних дел Украины Арсений Аваков, который поставил под фото лайк сразу, как только была опубликована фотография.

Аваков лайкнул пост
Аваков лайкнул пост

Отметим, что политическую ситуацию вокруг России и Украины Алла Пугачева никогда открыто не комментировала. С момента оккупации Крыма – на полуострове она замечена не была. 

Муж Пугачевой – юморист Максим Галкин посетил оккупированный Крым в июне 2014 (на "День России"), а также в 2015 году. Находится в базе сайта "Миротворец".

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