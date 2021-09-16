"А кто это?" Аваков сильно изменился после ухода из МВД (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 104
Арсен Аваков делится фотографиями с отдыха и красивых мест.
Арсен Аваков "помолодел" после отпуска и отдыха от рабочих будней в Министерстве внутренних дела.
Это отметили подписчики экс-министра под новым видео, которое он опубликовал в Instagram.
Аваков снят среди цветов и листвы, своим читателям он пожелал доброго утра и поставил хештег "оптимист".
Отметим, что про изменившийся облик Авакова после увольнения говорят и под другими его фотографиями и видео, а также в других соцсетях.
По информации "Телеграфа", Аваков после отставки планирует собственный политический проект с рядом бывших топ-чиновников. Для этого ему необходимо сформировать новый образ. Первым актом во всей этой истории стал выпад в адрес советника главы ОП Алексея Арестовича — на днях Аваков откопал видео четырехлетней давности, в котором Арестович называет АТО "курортом для мужчин". Видео оперативно завирусилось в сети.
Отметим, что на днях также было опубликовано расследование Бигус.инфо про Авакова и его бизнес.
Подробнее о планах экс-министра читайте на "Телеграфе" в ближайшие дни.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-