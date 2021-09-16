"А кто это?" Аваков сильно изменился после ухода из МВД (видео)

Арсен Аваков делится фотографиями с отдыха и красивых мест.

Арсен Аваков "помолодел" после отпуска и отдыха от рабочих будней в Министерстве внутренних дела.

Это отметили подписчики экс-министра под новым видео, которое он опубликовал в Instagram.

Аваков снят среди цветов и листвы, своим читателям он пожелал доброго утра и поставил хештег "оптимист".

Отметим, что про изменившийся облик Авакова после увольнения говорят и под другими его фотографиями и видео, а также в других соцсетях.

Комментарии в соцсетях Авакова

По информации "Телеграфа", Аваков после отставки планирует собственный политический проект с рядом бывших топ-чиновников. Для этого ему необходимо сформировать новый образ. Первым актом во всей этой истории стал выпад в адрес советника главы ОП Алексея Арестовича — на днях Аваков откопал видео четырехлетней давности, в котором Арестович называет АТО "курортом для мужчин". Видео оперативно завирусилось в сети.

Отметим, что на днях также было опубликовано расследование Бигус.инфо про Авакова и его бизнес.

Подробнее о планах экс-министра читайте на "Телеграфе" в ближайшие дни.