Укр

АТО — это курорт? Что за видео с Арестовичем наделало шуму в сети и когда оно было записано

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Алексей Арестович Новость обновлена 14 сентября 2021, 22:51
Алексей Арестович

Отрезок видео был взят из его интервью 2017 года.

На фоне роста напряжения в отношениях между Офисом президента и рядом политических сил, в сети начали активно распространять видео, на котором внештатный советник главы ОП Андрея Ермака Алексей Арестович рассуждает о том, что "АТО является курортом для мальчиков".

В этом видеоролике Арестович говорит, что украинские мужчины собираются на фронт, чтобы "пожарить мясо", отдохнуть от ежедневной рутины и "пожить, как подобает настоящему козаку, в степи".

Эти его слова вызвали бурную реакцию в сети.

В частности на слова Арестовича отреагировали бывший министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Также запись опубликовала в своем телеграм-канале ведущая "Украина 24" Наталья Влащенко.

Стоит отметить, что это заявление Арестович сделал в интервью изданию "Апостроф" еще в 2017 году.

Уже тогда его заявления вызвали много критики. Вместе с тем остается непонятным, почему этот ролик начали тиражировать именно сейчас.

Как сообщалось ранее, источники в Верховной Раде рассказали "Телеграфу", что президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в жестком конфликте с главой парламента Дмитрием Разумковым. На фоне этого в сети начали раздувать информацию о том, что Разумков является противником вакцинации.

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