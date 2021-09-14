АТО — це курорт? Що за відео з Арестовичем наробило галасу в мережі і коли воно було записано

Відрізок відео був взято з його інтерв’ю 2017 року.

На тлі зростання напруги у відносинах між Офісом президента і низкою політичних сил, в мережі почали активно поширювати відео, на якому позаштатний радник глави ОП Андрія Єрмака Олексій Арестович міркує про те, що "АТО є курортом для хлопчиків".

У цьому відеоролику Арестович каже, що українські чоловіки збираються на фронт, щоб "посмажити м’ясо", відпочити від щоденної рутини та "пожити, як личить справжньому козакові, в степу".

Ці його слова викликали бурхливу реакцію в мережі.

Зокрема на слова Арестовича відреагували колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і екснардеп Ігор Мосійчук.

Також запис опублікувала у своєму телеграм-каналі ведуча "Україна 24" Наталія Влащенко.

Варто відзначити, що ця заява Арестович зробив в інтерв’ю виданню "Апостроф" ще у 2017 році.

Вже тоді його заяви викликали багато критики. Разом з тим залишається незрозумілим, чому цей ролик почали тиражувати саме зараз.

Як повідомлялося раніше, джерела у Верховній Раді розповіли "Телеграфу", що президент України Володимир Зеленський в цей час знаходиться в жорсткому конфлікті з головою парламенту Дмитром Разумковим. На тлі цього в мережі почали роздувати інформацію про те, що Разумков є противником вакцинації.