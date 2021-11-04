"Я умею говорить "нет": Аваков объяснил, почему уволился с поста главы МВД

По словам бывшего министра, в Украине вся исполнительная власть перешла в Офис президента

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на эту должность его пригласил президент Украины Владимир Зеленский как профессионала, а причиной увольнения назвал независимую позицию по ряду вопросов, которая не всем нравилась.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

По словам Авакова, в Украине сейчас нет баланса у исполнительной власти, ведь вся она сейчас сосредоточена в Офисе президента. И это большая проблема, с которой он не мог согласиться.

Экс-глава МВД отметил, что Зеленский пригласил его министром как профессионала-эксперта и его не выбирали в качестве представителя от парламента.

"Зеленский меня пригласил как компетентного человека, который может делать это трудное дело. Я проработал более 2 лет. Пока не увидел, что моя компетентность не может себя дальше реализовывать. Я не хочу участвовать в тех вещах, с которыми не согласен. Я умею говорить «нет», но это не всем нравится", — заявил Арсен Аваков.

Бывший министр добавил, что во времена предыдущего президента Украины отношения между политическими силами также были достаточно непростыми, однако "тогда удавалось принимать взвешенные решения и проводить независимую политику".

Ранее "Телеграф" сообщал, вернется ли экс-глава МВД Арсен Аваков в политику.