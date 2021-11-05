Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко оценил политические перспективы бывшего министра внутренних дел

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков выступил 4 ноября вечером с рядом заявлений в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

О своей отставке рассказывал очень осторожно. Признался, что не по дороге с Зеленским. Но четко не пояснил, почему. Не особо «проехался» по Зеленскому. Мол, просто разные точки зрения. Мол, нет баланса у этой власти. Якобы даже при Порошенко (которого Аваков люто ненавидит) был баланс.

То есть, можно понять, что Авакова хотели поставить в строй, грубее – в стойло, но он не стал. И ушел, потому что не захотел быть за спиной того же главы Офиса президента – Ермака. Хотел быть в первом ряду. И это, похоже, причина ухода.

Теперь Аваков заявляет о своих политических амбициях. Что из политики не уходит. При этом широко раскинул сеть. Призвал и Смешко, и Разумкова, и Тимошенко объединяться. То есть, по сути, просится к кому-то в команду. Говорит о готовности к кому-то примкнуть. В целом, можно сказать, что Аваков начал себя продавать.

Понятно, что Разумков и Тимошенко не будут вместе. Хотя бы потому, что оба будут играть в популизм, в условный социализм. При этом Юлия Владимировна играет больше на правом, проукраинском поле. А Разумков станет «пастись», скажем так, на юго-востоке.

Интересно, что Аваков позиционирует себя как центрист. При этом, похоже, готов – чуть влево или чуть вправо. И в этом интервью он, по сути, продает себя.

Для определенной категории Аваков, конечно, «черт». Но для кого-то может быть весьма интересен как соратник, союзник.

Понятно, что все названые им люди не объединяться. Это просто форма предложения себя.

Что Банковая может сделать Авакову? Пробовать клепать какие-то уголовные дела, чтобы его дискредитировать? Но для большинства населения он и так токсичный. К тому же, не исключаю, что у Авакова есть определенные папочки на Банковую. И между ними заключен своеобразный пакт о ненападении. Причем не нападать лучше Банковой, потому что удары Авакова по ней могут оказаться критичными.

Попытаться не пускать Авакова на какие-то каналы? Но у Банковой нет возможности закрыть ему доступ ко всем площадкам. Между тем, Аваков настолько интересен, в том числе своей токсичностью, что его захотят пригласить все – рейтинга передач ради.