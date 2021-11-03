Укр

В белом костюме и с хорошим настроением: Юлия Тимошенко появилась в Раде в стильном образе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
193
Юлия Тимошенко умеет создавать стильные наряды Новость обновлена 03 ноября 2021, 11:34
Юлия Тимошенко умеет создавать стильные наряды

Политик в очередной раз удивила сеть своим стилем и элегантностью.

Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко продолжает поражать украинцев своим стилем. 2 ноября политик предстала перед своими коллегами в темном образе: черном пиджаке и вишневой юбке, но 3 ноября Юлия Владимировна пришла на заседание Рады в белом. 

Эксклюзивными фото политика из залы заседаний поделился фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Юлия Владимировна примерила белый костюм, с укороченным жакетов с рукавами три четверти, под который надела черную водолазку. Свой образ политик сочетала с высокими черными сапогами. 

Сочетание черного и белого - безпроигрышный вариант
Сочетание черного и белого - безпроигрышный вариант
Юлия Владимировна умеет правильно подобрать гардероб
Юлия Владимировна умеет правильно подобрать гардероб

Также, стоит отметить, что настроение у Тимошенко сегодня приподнятое. 

Политик пришла на заседание Рады в хорошем настроении
Политик пришла на заседание Рады в хорошем настроении
Нардеп была удивительно эмоциональной
Нардеп была удивительно эмоциональной

Ранее мы сообщали, что Юлия Владимировна пришла на заседании Рады в красивом черном костюме со стразами, который она дополнила неизменной прической — низким длинным хвостом, и классическим, неброским макияжем.

Теги:
#Юлия Тимошенко #Стиль #Образ #Политик #Наряд
На протесте многие участники - без масок
Киев
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На протесте многие участники - без масок
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Категория
Кабмин Украины может существенно обновиться
Нардепов поставили перед фактом: кто из министров вылетит из Кабмина уже на этой неделе
Дата публикации
Категория
В аварии в Харькове погиб 58-летний Игорь Носов
"Это не ДТП, а убийство": дочь погибшего в аварии с Колей Харьковским
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
Дата публикации
Категория
Больница
Простой анализ крови может указать на воспаление легких при COVID-19