В белом костюме и с хорошим настроением: Юлия Тимошенко появилась в Раде в стильном образе

Политик в очередной раз удивила сеть своим стилем и элегантностью.

Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко продолжает поражать украинцев своим стилем. 2 ноября политик предстала перед своими коллегами в темном образе: черном пиджаке и вишневой юбке, но 3 ноября Юлия Владимировна пришла на заседание Рады в белом.

Эксклюзивными фото политика из залы заседаний поделился фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Юлия Владимировна примерила белый костюм, с укороченным жакетов с рукавами три четверти, под который надела черную водолазку. Свой образ политик сочетала с высокими черными сапогами.

Сочетание черного и белого - безпроигрышный вариант

Юлия Владимировна умеет правильно подобрать гардероб

Также, стоит отметить, что настроение у Тимошенко сегодня приподнятое.

Политик пришла на заседание Рады в хорошем настроении

Нардеп была удивительно эмоциональной

Ранее мы сообщали, что Юлия Владимировна пришла на заседании Рады в красивом черном костюме со стразами, который она дополнила неизменной прической — низким длинным хвостом, и классическим, неброским макияжем.