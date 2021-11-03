В белом костюме и с хорошим настроением: Юлия Тимошенко появилась в Раде в стильном образе
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Политик в очередной раз удивила сеть своим стилем и элегантностью.
Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко продолжает поражать украинцев своим стилем. 2 ноября политик предстала перед своими коллегами в темном образе: черном пиджаке и вишневой юбке, но 3 ноября Юлия Владимировна пришла на заседание Рады в белом.
Эксклюзивными фото политика из залы заседаний поделился фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Юлия Владимировна примерила белый костюм, с укороченным жакетов с рукавами три четверти, под который надела черную водолазку. Свой образ политик сочетала с высокими черными сапогами.
Также, стоит отметить, что настроение у Тимошенко сегодня приподнятое.
Ранее мы сообщали, что Юлия Владимировна пришла на заседании Рады в красивом черном костюме со стразами, который она дополнила неизменной прической — низким длинным хвостом, и классическим, неброским макияжем.
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