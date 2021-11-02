Золотые пуговицы и высокие каблуки: Тимошенко удивила новым образом (фото)

Сочетание стильных вещей в образе политика весьма цепляющее

Заседание Верховной рады во вторник, 2 ноября, не обошелся без очередных "модных" сенсаций среди депутатов. Так, Юлия Тимошенко, в отличии от пришедшей в траурном наряде Анны Скороход, предстала перед коллегами в удивительно модной одежде, где сочетались классический черный, вишневый и белый цвета.

Эксклюзивными фото политика из залы заседаний поделился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

В зале парламента можно ходить не хуже, чем на подиуме

Наиболее притягивает взгляд модниц пиджак Юлии Владимировны — золотые пуговицы приятно оттеняют стандартный крой черной ткани, делая таким образом акцент. Сочетание пиджака с белой блузкой являются привычным деловым стилем, хотя золотые отблески, разумеется, добавляют изюминки.

Пиджак с золотыми пуговицами отлично вписался в образ

Также образ отлично "разбавляет" вишневая юбка, собранная спереди несколькими широкими складками. Такой цвет гармонично вписывается в стандартный черно-белый ансамбль, не делая весь образ излишне кричащим.

Винно-вишневый цвет юбки не является вызывающим

Но, разумеется, многих поразило то, с каким спокойствием и уверенностью Юлия Тимошенко рассекает зал парламента в сапогах на высоком каблуке. Точно не скажешь, но минимум 10 сантиметров высоты в них есть. И как здесь поверить, что Юлии Владимировне уже за шестьдесят?

Тимошенко отлично держится на высоких каблуках

Хотя с месяц назад "Телеграфу" удалось заснять Тимошенко в образе, который не сумел "сгладить" все возрастные изменения, несмотря на старания.