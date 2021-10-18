Укр

60-летняя Юлия Тимошенко засветила на фото второй подбородок и морщины

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
38
Политик Юлия Тимошенко Новость обновлена 18 октября 2021, 13:15
Политик Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко удивила своим внешним видом.

Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в последнее время часто удивляет украинцев своим внешним видом: то она предстанет с новым имиджем, то удивляет своих подписчиков снимками в спортивном костюме. Отметим, что глядя на политика, сразу и не скажешь, что ей 60 лет.

Однако все же возраст не всегда скрыть.

На эксклюзивных снимках, которые сделал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, можно заметить, что Юлия Владимировна заметно постарела: у нее виден второй подбородок и морщины, которые не "зарисовал" даже макияж.

Юлия Тимошенко приехала на заседание Рады
Юлия Тимошенко приехала на заседание Рады
Юлия Тимошенко перестала омолаживаться
Юлия Тимошенко перестала омолаживаться
Юлия Тимошенко засветила "второй" подбородок
Юлия Тимошенко засветила "второй" подбородок

Ранее мы сообщали, что Юлия Владимировна пришла на заседании Рады в красивом черном костюме со стразами, который она дополнила неизменной прической — низким длинным хвостом, и классическим, неброским макияжем.

Теги:
#Юлия Тимошенко #Фото #Тимошенко Юлия Владимировна
Многие украинцы уже хотят включения централизованного отопления
Украина
Отопительный сезон-2021 в Украине уже начался: когда и где потеплеют батареи в ближайшее время
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Многие украинцы уже хотят включения централизованного отопления
Отопительный сезон-2021 в Украине уже начался: когда и где потеплеют батареи в ближайшее время
Дата публикации
Категория
В "красной" зоне уже пять областей
"Зато мы гордые": введут ли в Украине общенациональный локдаун (видео)
Дата публикации
Категория
Глава бюджетного комитета ВРУ Юрий Аристов
Глава бюджетного комитета Юрий Аристов: Моя задача - охранять бюджет, а не раздавать. Но некоторые все равно за этим приходят
Дата публикации
Категория
Ключевые новости недели
Главные события недели: прощание с нардепом Поляковым, договор об открытом небе с ЕС, блокирование работы ОБСЕ на Донбассе
Дата публикации
Категория
ОБСЕ
Оккупанты третий день терроризируют наблюдателей ОБСЕ на Донбассе: миссию приостановили