60-летняя Юлия Тимошенко засветила на фото второй подбородок и морщины

Юлия Тимошенко удивила своим внешним видом.

Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в последнее время часто удивляет украинцев своим внешним видом: то она предстанет с новым имиджем, то удивляет своих подписчиков снимками в спортивном костюме. Отметим, что глядя на политика, сразу и не скажешь, что ей 60 лет.

Однако все же возраст не всегда скрыть.

На эксклюзивных снимках, которые сделал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, можно заметить, что Юлия Владимировна заметно постарела: у нее виден второй подбородок и морщины, которые не "зарисовал" даже макияж.

Юлия Тимошенко приехала на заседание Рады

Юлия Тимошенко перестала омолаживаться

Юлия Тимошенко засветила "второй" подбородок

Ранее мы сообщали, что Юлия Владимировна пришла на заседании Рады в красивом черном костюме со стразами, который она дополнила неизменной прической — низким длинным хвостом, и классическим, неброским макияжем.