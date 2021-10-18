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60-річна Юлія Тимошенко засвітила на фото друге підборіддя і зморшки

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Політик Юлія Тимошенко Новина оновлена 18 жовтня 2021, 13:15
Політик Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко здивувала своїм зовнішнім виглядом.

Народний депутат, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко останнім часом часто дивує українців своїм зовнішнім виглядом: то вона постане з новим іміджем, то дивує своїх підписників знімками в спортивному костюмі. Відзначимо, що дивлячись на політика, відразу і не скажеш, що їй 60 років.

Однак все ж вік не завжди можна приховати.

На ексклюзивних знімках, які зробив фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, можна помітити, що Юлія Володимирівна помітно постаріла: у неї видно друге підборіддя і зморшки, які не "замалював" навіть макіяж.

Юлія Тимошенко приїхала на засідання Ради
Юлія Тимошенко приїхала на засідання Ради
Юлія Тимошенко перестала омолоджуватися
Юлія Тимошенко перестала омолоджуватися
Юлія Тимошенко засвітила "друге" підборіддя
Юлія Тимошенко засвітила "друге" підборіддя

Раніше ми повідомляли, що Юлія Володимирівна прийшла на засіданні Ради в красивому чорному костюмі зі стразами, який вона доповнила незмінною зачіскою — низьким довгим хвостом, і класичним, непомітним макіяжем.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Фото #Тимошенко Юлія Володимирівна
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