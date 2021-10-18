60-річна Юлія Тимошенко засвітила на фото друге підборіддя і зморшки

Юлія Тимошенко здивувала своїм зовнішнім виглядом.

Народний депутат, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко останнім часом часто дивує українців своїм зовнішнім виглядом: то вона постане з новим іміджем, то дивує своїх підписників знімками в спортивному костюмі. Відзначимо, що дивлячись на політика, відразу і не скажеш, що їй 60 років.

Однак все ж вік не завжди можна приховати.

На ексклюзивних знімках, які зробив фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, можна помітити, що Юлія Володимирівна помітно постаріла: у неї видно друге підборіддя і зморшки, які не "замалював" навіть макіяж.

Юлія Тимошенко приїхала на засідання Ради

Юлія Тимошенко перестала омолоджуватися

Юлія Тимошенко засвітила "друге" підборіддя

Раніше ми повідомляли, що Юлія Володимирівна прийшла на засіданні Ради в красивому чорному костюмі зі стразами, який вона доповнила незмінною зачіскою — низьким довгим хвостом, і класичним, непомітним макіяжем.