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Тимошенко в стильному образі викликала фурор в Раді: ексклюзивні фото

Автор
О. Волкова
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Автор
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Юлія Тимошенко продовжує дивувати своїм відмінним стилем Новина оновлена 07 вересня 2021, 12:53
Юлія Тимошенко продовжує дивувати своїм відмінним стилем

Юлія Тимошенко виступила в Раді і привернула увагу своїм зовнішнім виглядом

У вівторок, 7 вересня, розпочала роботу шоста сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання, на якій виступила глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Уже традиційно політик звертає на себе увагу не тільки словами з трибуни, а й стильним виглядом.

Як передає зі стін парламенту кореспондент "Телеграфа", на засідання Юлія Тимошенко прийшла в чорному костюмі, який ненав’язливо доповнюють стрази.

Зачіска політика залишилася незмінною — низький довгий хвіст, а макіяж — класичний, непомітний, але дуже до лиця політику. Дивлячись на главу політсили, так і не скажеш, що їй 60 років — на свій вік Тимошенко вже точно не виглядає.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Раніше ми повідомляли, що Юлія Володимирівна прийшла в Раду в міру строгому і одночасно легкому білому костюмі з золотими гудзиками. Образ вона доповнила перловими сережками, окулярами і туфлями на високих підборах бежевого кольору.

Також ми раніше писали, що політик здивувала своїх фолловерів, показавши фото не в класичному, а спортивному костюмі і з навушниками у вухах.

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