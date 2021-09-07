Укр

Тимошенко в стильном образе произвела фурор в Раде: эксклюзивные фото

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Юлия Тимошенко продолжает удивлять своим отменным стилем Новость обновлена 07 сентября 2021, 12:53
Юлия Тимошенко продолжает удивлять своим отменным стилем

Юлия Тимошенко выступила в Раде и привлекла внимание своим внешним видом

Во вторник, 7 сентября, начала работу шестая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва, на которой выступила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Уже традиционно политик обращает на себя внимание не только словами с трибуны, но и стильным образом.

Как передает со стен парламента корреспондент "Телеграфа", на заседание Юлия Тимошенко пришла в черном костюме, который ненавязчиво дополняют стразы.

Прическа политика осталась неизменной — низкий длинный хвост, а макияж — классический, неброский, но очень к лицу политику. Глядя на главу политсилы, так и не скажешь, что ей 60 лет — на свой возраст Тимошенко уж точно не выглядит.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Ранее мы сообщали, что Юлия Владимировна пришла в Раду в меру строгом и одновременно легком и подчеркивающем ее фигуру белом костюме с золотыми пуговицами. Образ она дополнила жемчужными серьгами, очками и туфлями на высоком каблуке бежевого цвета.

Также мы ранее писали, что политик удивила своих подписчиков, показав фото не в классическом, а спортивном костюме и с наушниками в ушах.

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