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Понедельник, 14.06.2021
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Глаз не оторвать: Тимошенко появилась в Раде на высоких каблуках и в шикарном белом костюме (фото)

Глаз не оторвать: Тимошенко появилась в Раде на высоких каблуках и в шикарном белом костюме (фото)
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф

В понедельник, 14 июня, украинские нардепы собрались на заседании Согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады Украины. Перед рабочим процессом удалось заснять идущую в ВРУ Юлию Тимошенко, которая в очередной раз удивила сеть своим стилем и элегантностью.

Эксклюзивные снимки сделал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

В этот раз на Юлии Владимировне - в меру строгий и одновременно легкий и подчеркивающий ее фигуру белый костюм с золотыми пуговицами. Образ она дополнила жемчужными серьгами, очками и туфлями на высоком каблуке бежевого цвета.

Ранее Телеграф" сообщал, как проголосовали бы украинцы на выборах президента. Среди лидеров - Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 678

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Юлия Тимошенко, ВРУ, Стиль, Образ.
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