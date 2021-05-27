Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
"Мы бы оказали помощь": Лукашенко поймали на лжи о принудительной посадке самолета в Минске
"Мы бы оказали помощь": Лукашенко поймали на лжи о принудительной посадке самолета в Минске
"Он превращает страну в Северную Корею": Тихановская высказалась о Лукашенко, упомянув роль РФ и ЕС в проблемах страны
"Он превращает страну в Северную Корею": Тихановская высказалась о Лукашенко, упомянув роль РФ и ЕС в проблемах страны
Встреча с высокими полномочиями: могут ли переговоры Байдена и Путина повлиять на вопрос Донбасса
Встреча с высокими полномочиями: могут ли переговоры Байдена и Путина повлиять на вопрос Донбасса

А кто это? Тимошенко не узнали собственные подписчики

А кто это? Тимошенко не узнали собственные подписчики
12:32 Сегодня Телеграф Фото: facebook

60-летняя лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко показала новое фото.

Соответствующий снимок появился на ее страничке в Facebook.

На фото политик продемонстрировала, как занимается спортом. Она появилась в черном образе с косынкой на голове.

Кроме того, чиновник слушала музыку, так как на фото видны белые наушники. 

"Спорт и красота природы – то, что вдохновляет и заряжает!", – подписала фото Тимошенко.

Некоторые пользователи были удивлены, так как привыкли видеть нардепа в строгих костюмах и с макияжем.

Украинцы сразу же принялись комментировать "спортивное" фото и засыпали Тимошенко комплиментами:

"Я и не узнал бы всегда деловая в костюме!!!"

"Юлия Владимировна понравилась, хороша за как всегда"

"Да, красивая умная и сильная! Так держать!!!"

"Юлия Владимировна! Вы молодец! Я Вас уважаю за вашу целеустремленность, принципиальность, силу характера, мужество и красоту! Вы - Жемчужина

Мы победим!"

 

Следует отметь, что Юлия Владимировна часто меняет имидж и постит новые фото в соцсетях. На прошлой недели нардеп пришла в парламент в изысканном наряде и на высоких каблуках.

А в прошлом месяце политик сменила прическу и уложила волосы в элегантный пучок. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 334

Все по теме:

Юлия Тимошенко, Батькивщина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
03 "Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
04 Кулеба сделал решительное заявление насчет борьбы с "Северным потоком-2"
05 "Работают быстро, под заказ": киевский блогер показал, как автоворы "оттюнинговали" его авто
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности
Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности
Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото
Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото
Россияне нашли &quot;крайних&quot; в трагедии с расстрелом детей в Казани
Россияне нашли "крайних" в трагедии с расстрелом детей в Казани
&quot;Друзья&quot; возвращаются! Когда и где смотреть спецвыпуск культового сериал
"Друзья" возвращаются! Когда и где смотреть спецвыпуск культового сериал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь