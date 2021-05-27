А кто это? Тимошенко не узнали собственные подписчики

60-летняя лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко показала новое фото.

Соответствующий снимок появился на ее страничке в Facebook.

На фото политик продемонстрировала, как занимается спортом. Она появилась в черном образе с косынкой на голове.

Кроме того, чиновник слушала музыку, так как на фото видны белые наушники.

"Спорт и красота природы – то, что вдохновляет и заряжает!", – подписала фото Тимошенко.

Некоторые пользователи были удивлены, так как привыкли видеть нардепа в строгих костюмах и с макияжем.

Украинцы сразу же принялись комментировать "спортивное" фото и засыпали Тимошенко комплиментами:

"Я и не узнал бы всегда деловая в костюме!!!"

"Юлия Владимировна понравилась, хороша за как всегда"

"Да, красивая умная и сильная! Так держать!!!"

"Юлия Владимировна! Вы молодец! Я Вас уважаю за вашу целеустремленность, принципиальность, силу характера, мужество и красоту! Вы - Жемчужина

Мы победим!"

Следует отметь, что Юлия Владимировна часто меняет имидж и постит новые фото в соцсетях. На прошлой недели нардеп пришла в парламент в изысканном наряде и на высоких каблуках.

А в прошлом месяце политик сменила прическу и уложила волосы в элегантный пучок.