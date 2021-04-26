"Собралась на корпоративчик": Тимошенко впечатлила новой прической

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вновь засветилась в Верховной Раде в новом образе и с новыми украшениями.

Соответствующими фотографиями поделился известный фотограф Ян Доброносов в Фейсбук.

"Новая прическа", - сообщил он.

Пользователи сети отметили, что новая прическа идет Тимошенко больше, чем предыдущая, а также пошутили, что "грядут перемены".

Как сообщалось ранее, 25 января Тимошенко поразила пользователей сети новой прической. После этого пошли слухи о том, что она сделала пластическую операцию, однако сама глава "Батькивщины" эту информацию опровергла, заявив, что просто "смогла тридцать дней отдохнуть".

Впрочем, пластический хирург Сергей Дербак выразил мнение, что Тимошенко все же воспользовалась услугами специалиста.