Кудряшка Сью в очках Гарри Поттера: Тимошенко удивила кардинальной сменой имиджа (фото)

Политик Юлия Тимошенко удивила новым образом, появившись на согласительном совете в понедельник, 25 января, без очков и с новой прической.

Об этом можно судить из видео с согласительного совета, опубликованного в Facebook.

На нем Юлия Тимошенко не похожа на саму себя. Впервые с 2019 года "Леди Ю" не надела очки и накрутила волосы.

Этот образ выглядит очень кардинальной сменой имиджа, поскольку в последнее время народный депутат носила собранные в хвост прямые волосы и не расставалась с очками. Хотя во время выступления за трибуной, Тимошенко все же надела очки, похожие на очки Гарри Поттера.

Напомним, что за время политической карьеры Юлия Тимошенко несколько раз меняла свой образ. Например, она начинала в конце 90-х годов с обычной прически - распущенных полудлинных волос, не меняя свой натуральный цвет.

Позже появилась ее знаменитая коса.

А в последнее время были просто выпрямленные длинные волосы, которые она то собирала в хвост, то просто распускала.

Ранее "Телеграф" детально рассказывал, как Юлия Тимошенко менялась с годами.