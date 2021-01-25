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Кудряшка Сью в очках Гарри Поттера: Тимошенко удивила кардинальной сменой имиджа (фото)

Кудряшка Сью в очках Гарри Поттера: Тимошенко удивила кардинальной сменой имиджа (фото)
13:21 Сегодня Телеграф

Политик Юлия Тимошенко удивила новым образом, появившись на согласительном совете в понедельник, 25 января, без очков и с новой прической.

Об этом можно судить из видео с согласительного совета, опубликованного в Facebook.

На нем Юлия Тимошенко не похожа на саму себя. Впервые с 2019 года "Леди Ю" не надела очки и накрутила волосы.

Этот образ выглядит очень кардинальной сменой имиджа, поскольку в последнее время народный депутат носила собранные в хвост прямые волосы и не расставалась с очками. Хотя во время выступления за трибуной, Тимошенко все же надела очки, похожие на очки Гарри Поттера.

Юлия Тимошенко

Напомним, что за время политической карьеры Юлия Тимошенко несколько раз меняла свой образ. Например, она начинала в конце 90-х годов с обычной прически - распущенных полудлинных волос, не меняя свой натуральный цвет.

Юлия Тимошенко

Позже появилась ее знаменитая коса.

Юлия Тимошенко

А в последнее время были просто выпрямленные длинные волосы, которые она то собирала в хвост, то просто распускала.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Ранее "Телеграф" детально рассказывал, как Юлия Тимошенко менялась с годами.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Юлия Тимошенко, Фото.
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