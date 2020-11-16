Юлия Тимошенко поразила новым образом: как изменилась нардеп (фото)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сегодня, 16 ноября, появилась в Верховной Раде после кардинальной смены образа. Как можно заметить, 59-летняя нардеп обновила прическу и, вероятнее всего, сделала пластику лица.

В новом имидже политик пришла на заседание Согласительного совета.

Заметно, что нардеп обновила прическу: вместо собранных в хвост прямых волос, сегодня Тимошенко пришла на заседание с локонами, которые также собрала сзади.

Кроме того, без внимания не остались изменения на лице Юлии Тимошенко: ее губы выглядят более пухлыми, чем обычно. Это породило слухи о том, что нардеп возможно сделала процедуру по их увеличению. Чтобы дополнить образ, Юлия Тимошенко выбрала очки в темной оправе округлой формы.

Пользователи сети неоднозначно восприняли перевоплощение Юлии Владимировны.