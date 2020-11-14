Мой любимый олигарх: необычный конкурс детских рисунков повеселил украинцев

Художник Максим Ходак организовал интересный конкурс для детей "Мой любимый олигарх" в галерее Артмир в Днепре.

Участвовать могли дети от 6 до 14 лет, а проходило это все действо с 25 сентября по 25 октября. После этого жури выбирало победителей.

«Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств! А, как известно, детские глаза видят этот мир более открыто, их взгляды полны любви и искренности, поэтому интересно взглянуть на рисунки детей, где они изобразят любимого олигарха, которого они выберут самостоятельно», - написал организатор.







Некоторые дети изобразили в качестве любимого олигарха маму или учительницу. Были также рисунки политиков. А победителями в разных возрастных категориях стали портреты Игоря Коломойского, Юлии Тимошенко и Виктора Пинчука.