Как Юлия Тимошенко менялась с годами

В понедельник, 16 ноября, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко похвасталась новым имиджем. Со стильной прической политик появилась в Раде. Вместо собранных в хвост волос, депутат собрала их в пучок на затылке и выбрала круглую оправу для очков.

Украинцы отметили, что 56-летняя Юлия Тимошенко не только обновила прическу, но и вероятнее всего, сделала омолаживающие инъекции, которые изменили ее облик.

Как менялся ее стиль на протяжении 20 лет, смотрите в фото-подборке на сайте "Телеграф".

Изначально Юлия Тимошенко была брюнеткой, только в 2001 году стилисты придумали ей прическу со знаменитой косой.

В 2004 году депутат осветлила оттенок волос, как раз во время Оранжевой революции.

Так продолжалось до 2010 года. В это время Тимошенко занимает пост премьер-министра Украины.

В 2011 году политик предстает перед судом, а в 2012 - убирает косу-"бублик", находясь в СИЗО.

Сразу после освобождения, Тимошенко возвращает косу, но ненадолго.

В мае 2014 года Тимошенко появилась с высоким начесом, также стилисты добавили к образу изюминку в виде обруча.

На протяжении последних лет депутат экспериментирует с образами.

Сначала она появляется с распущенными волосами.

Потом снова заплетает волосы в косу или элегантный пучок.

Последний раз с традиционной косой она появлялась в 2019 году, накануне своего дня рождения.

В 2020 году прическа Юлии Тимошенко была неизменной -длинные волосы собраны в низкий хвост и выправлены вперед.

А вот 16 ноября депутат окрасила волосы в русо-пепельный тон, слегка подкрутила и уложила под косой пробор. Вероятно, готовится к своему 60-летию, которое будет 27 ноября.

Ранее "Телеграф" писал о супруге избранного президента США Джо Байдена - Джилл Байден.