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Джилл Байден может стать первой леди США: что о ней известно

Джилл Байден может стать первой леди США: что о ней известно
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram Dr. Jill Biden

Пока в США подводят итоги голосования на выборах 3 ноября, где  за первенство борются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден, пришло время узнать больше о его верной супруге, возможно, будущей первой леди Америки.

 
 
 
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Итак, что же известно о Джилл Байден?

Джилл Байден родилась 5 июня 1951 года в городе Хаммонтон, штат Нью-Джерси. Ее отец, Дональд Карл Джейкобс (1927–1999), был кассиром в банке, а мать Джилл Джейкобс (1930—2008) - домохозяйкой.

Ее родители называли себя "агностическими реалистами" и не ходили в церковь, но она часто посещала воскресные службы в пресвитерианской церкви вместе со своей бабушкой.

 
 
 
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В 15-летнем возрасте Джилл устроилась официанткой в прибережном районе Джерси-Шор. Училась в средней школе Морленд, где, по ее собственному более позднему описанию, была бунтаркой и наслаждалась общественной жизнью. Однако позже призналась, что всегда любила уроки английского языка. Она окончила школу в 1969 году.

 
 
 
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В возрасте 19 лет она познакомилась с завершившим карьеру профессиональным футболистом по имени Билл Стивенсон, который вскоре стал ее мужем. В 1974 году Джилл и Билл приняли решение расстаться.

Знакомство и жизнь с Джо Байденом

В 1975 году Джилл и Джо познакомились на свидании вслепую, организованном братом сенатора. Они поженились в 1977 году. Интересно, что Джо просил ее руки и сердца целых четыре раза, но только на пятый раз она дала свое согласие.

 
 
 
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Джилл стала мачехой двух сыновей Джо от первого брака; их мать и младшая сестра погибли в автокатастрофе в 1972 году. У супругов также есть дочь Эшли, родившаяся в 1981 году. Сегодня у Джо и Джилл есть пятеро внуков: Наоми, Финнеган, Мейзи, Натали и Хантер.

 
 
 
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В 1987 году она окончила университет Вилланова со степенью магистра искусств английского языка. Джилл преподавала английский язык и чтение в средней школе в течение 13 лет, а также обучала подростков с эмоциональными расстройствами. Ее никогда не пугала педагогическая работа с трудными детьми. В 1998 году, она заявила, что продолжит свою работу по обучению детей с эмоциональными расстройствами, даже если станет первой леди.

 
 
 
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С 1993 по 2008 год Байден была преподавателем английского языка и письма в Техническом общественном колледже штата Делавэр. С 2009 года - была профессором английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии и считается первой женщиной, получившей оплачиваемую работу, пока ее муж был вице-президентом.

 
 
 
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Она является основателем некоммерческой организации Biden Breast Health Initiative ("Инициатива Байдена по здоровью груди"), соучредителем программы Book Buddies, соучредителем Фонда Байдена, активно участвует в Delaware Boots on the Ground, а с 2011 года является соучредителем Joining Forces совместно с первой леди Мишель Обамой.

Несмотря на то, что Джилл никогда не стремилась стать публичной фигурой, она поддерживает мужа в его политических амбициях. Однажды она даже назвала предвыборную кампанию Джо "семейным бизнесом".

 
 
 
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Ранее "Телеграф" писал о том, как результаты голосования в США могут отразится на Украине.

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США, Биография, Джо Байден, Джилл Байден.

Автор:

Телеграф
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