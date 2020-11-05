Джилл Байден может стать первой леди США: что о ней известно

Пока в США подводят итоги голосования на выборах 3 ноября, где за первенство борются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден, пришло время узнать больше о его верной супруге, возможно, будущей первой леди Америки.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Jill Biden (@drbiden) on Oct 24, 2020 at 3:04pm PDT

Итак, что же известно о Джилл Байден?

Джилл Байден родилась 5 июня 1951 года в городе Хаммонтон, штат Нью-Джерси. Ее отец, Дональд Карл Джейкобс (1927–1999), был кассиром в банке, а мать Джилл Джейкобс (1930—2008) - домохозяйкой.

Ее родители называли себя "агностическими реалистами" и не ходили в церковь, но она часто посещала воскресные службы в пресвитерианской церкви вместе со своей бабушкой.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Jill Biden (@drbiden) on Sep 10, 2020 at 4:39pm PDT

В 15-летнем возрасте Джилл устроилась официанткой в прибережном районе Джерси-Шор. Училась в средней школе Морленд, где, по ее собственному более позднему описанию, была бунтаркой и наслаждалась общественной жизнью. Однако позже призналась, что всегда любила уроки английского языка. Она окончила школу в 1969 году.

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В возрасте 19 лет она познакомилась с завершившим карьеру профессиональным футболистом по имени Билл Стивенсон, который вскоре стал ее мужем. В 1974 году Джилл и Билл приняли решение расстаться.

Знакомство и жизнь с Джо Байденом

В 1975 году Джилл и Джо познакомились на свидании вслепую, организованном братом сенатора. Они поженились в 1977 году. Интересно, что Джо просил ее руки и сердца целых четыре раза, но только на пятый раз она дала свое согласие.

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Джилл стала мачехой двух сыновей Джо от первого брака; их мать и младшая сестра погибли в автокатастрофе в 1972 году. У супругов также есть дочь Эшли, родившаяся в 1981 году. Сегодня у Джо и Джилл есть пятеро внуков: Наоми, Финнеган, Мейзи, Натали и Хантер.

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В 1987 году она окончила университет Вилланова со степенью магистра искусств английского языка. Джилл преподавала английский язык и чтение в средней школе в течение 13 лет, а также обучала подростков с эмоциональными расстройствами. Ее никогда не пугала педагогическая работа с трудными детьми. В 1998 году, она заявила, что продолжит свою работу по обучению детей с эмоциональными расстройствами, даже если станет первой леди.

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С 1993 по 2008 год Байден была преподавателем английского языка и письма в Техническом общественном колледже штата Делавэр. С 2009 года - была профессором английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии и считается первой женщиной, получившей оплачиваемую работу, пока ее муж был вице-президентом.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Jill Biden (@drbiden) on Aug 7, 2019 at 7:51pm PDT

Она является основателем некоммерческой организации Biden Breast Health Initiative ("Инициатива Байдена по здоровью груди"), соучредителем программы Book Buddies, соучредителем Фонда Байдена, активно участвует в Delaware Boots on the Ground, а с 2011 года является соучредителем Joining Forces совместно с первой леди Мишель Обамой.

Несмотря на то, что Джилл никогда не стремилась стать публичной фигурой, она поддерживает мужа в его политических амбициях. Однажды она даже назвала предвыборную кампанию Джо "семейным бизнесом".

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Ранее "Телеграф" писал о том, как результаты голосования в США могут отразится на Украине.