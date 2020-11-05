Джилл Байден может стать первой леди США: что о ней известно

Пока в США подводят итоги голосования на выборах 3 ноября, где за первенство борются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден, пришло время узнать больше о его верной супруге, возможно, будущей первой леди Америки.
View this post on Instagram
Итак, что же известно о Джилл Байден?
Джилл Байден родилась 5 июня 1951 года в городе Хаммонтон, штат Нью-Джерси. Ее отец, Дональд Карл Джейкобс (1927–1999), был кассиром в банке, а мать Джилл Джейкобс (1930—2008) - домохозяйкой.
Ее родители называли себя "агностическими реалистами" и не ходили в церковь, но она часто посещала воскресные службы в пресвитерианской церкви вместе со своей бабушкой.
View this post on Instagram
В 15-летнем возрасте Джилл устроилась официанткой в прибережном районе Джерси-Шор. Училась в средней школе Морленд, где, по ее собственному более позднему описанию, была бунтаркой и наслаждалась общественной жизнью. Однако позже призналась, что всегда любила уроки английского языка. Она окончила школу в 1969 году.
View this post on Instagram
В возрасте 19 лет она познакомилась с завершившим карьеру профессиональным футболистом по имени Билл Стивенсон, который вскоре стал ее мужем. В 1974 году Джилл и Билл приняли решение расстаться.
Знакомство и жизнь с Джо Байденом
В 1975 году Джилл и Джо познакомились на свидании вслепую, организованном братом сенатора. Они поженились в 1977 году. Интересно, что Джо просил ее руки и сердца целых четыре раза, но только на пятый раз она дала свое согласие.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Джилл стала мачехой двух сыновей Джо от первого брака; их мать и младшая сестра погибли в автокатастрофе в 1972 году. У супругов также есть дочь Эшли, родившаяся в 1981 году. Сегодня у Джо и Джилл есть пятеро внуков: Наоми, Финнеган, Мейзи, Натали и Хантер.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
В 1987 году она окончила университет Вилланова со степенью магистра искусств английского языка. Джилл преподавала английский язык и чтение в средней школе в течение 13 лет, а также обучала подростков с эмоциональными расстройствами. Ее никогда не пугала педагогическая работа с трудными детьми. В 1998 году, она заявила, что продолжит свою работу по обучению детей с эмоциональными расстройствами, даже если станет первой леди.
View this post on Instagram
С 1993 по 2008 год Байден была преподавателем английского языка и письма в Техническом общественном колледже штата Делавэр. С 2009 года - была профессором английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии и считается первой женщиной, получившей оплачиваемую работу, пока ее муж был вице-президентом.
View this post on Instagram
Она является основателем некоммерческой организации Biden Breast Health Initiative ("Инициатива Байдена по здоровью груди"), соучредителем программы Book Buddies, соучредителем Фонда Байдена, активно участвует в Delaware Boots on the Ground, а с 2011 года является соучредителем Joining Forces совместно с первой леди Мишель Обамой.
Несмотря на то, что Джилл никогда не стремилась стать публичной фигурой, она поддерживает мужа в его политических амбициях. Однажды она даже назвала предвыборную кампанию Джо "семейным бизнесом".
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Ранее "Телеграф" писал о том, как результаты голосования в США могут отразится на Украине.